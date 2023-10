Σπαραχτικά είναι τα λόγια ενός πατέρα για την μόλις 8 χρονών κόρη του, που δολοφονήθηκε από τη Χαμάς στον πόλεμο με το Ισραήλ. Ο Ιρλανός πατέρας σε μία συγκλονιστική συνέντευξη για τις θηριωδίες κατά αμάχων, είπε πως είναι το καλύτερο σενάριο το ότι το κοριτσάκι του είναι νεκρό, από το να παρέμενε αιχμάλωτη στα χέρια των τρομοκρατών.

Ο ίδιος με δάκρυα στα μάτια περιέγραψε την αντίδρασή του μόλις έμαθε πως η κόρη του είναι νεκρή, δηλώνοντας ανακουφισμένος, που το παιδί του γλίτωσε πια από τη μαρτυρική ομηρεία της Χαμάς. Όλη η φρίκη του πολέμου στο Ισραήλ αποτυπώνεται στο πρόσωπό του, που παρά τον θρήνο του, εκπέμπει ηρεμία, γιατί το κοριτσάκι του δεν θα ζήσει τα βασανιστήρια των θυμάτων των τρομοκρατών.

«Απλώς είπαν, “Βρήκαμε την Έμιλι. Είναι νεκρή”, και εγώ είπα “Ναι!”. Είπα “ναι”, και χαμογέλασα, γιατί αυτά ήταν τα καλύτερα νέα από τα αυτά που θα μπορούσα να μάθω. Αυτό ήταν το καλύτερο σενάριο, στο οποίο ήλπιζα», είπε.

«Θα ήταν είτε νεκρή είτε στη Γάζα. Και αν ξέρετε για αυτά που κάνουν στους ανθρώπους στη Γάζα, είναι χειρότερα από τον θάνατο. Ο τρόπος που σου συμπεριφέρονται, δεν έχουν φαγητό, δεν έχουν νερό. Θα ήταν σε ένα δωμάτιο γεμάτο με πάρα πολλά άτομα, και θα φοβόταν κάθε λεπτό, κάθε ώρα, μέρα ίσως και χρόνια. Οπότε ο θάνατος ήταν μια ευλογία, μια απόλυτη ευλογία», κατέληξε ο άτυχος άνδρας που έχασε την κόρη του.

His 8 year old daughter was murdered by Hamas.



“When we found out that Emily was dead we went yes and smiled, because that is the best news of the possibilities I knew. “



