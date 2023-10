Με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς είχε και σήμερα συνομιλία ο Τζο Μπάιντεν σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια προς την Λωρίδα της Γάζας σύμφωνα με ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ Twitter.

Ο Τζο Μπάιντεν είπε στον Μαχμούντ Αμπάς ότι συνεργάζεται με τους εταίρους των ΗΠΑ στην περιοχή για να διασφαλισθεί ότι οι ανθρωπιστικές προμήθειες θα φθάσουν τους πολίτες στην Γάζα.

Στην ανάρτησή του ο Τζο Μπάιντεν αναφέρει χαρακτηριστικά… «Μίλησα με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Αμπάς για να καταδικάσω την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και να επαναλάβω ότι η Χαμάς δεν υπερασπίζεται το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού στην αξιοπρέπεια και στην αυτοδιάθεση.

Τον διαβεβαίωσα ότι εργαζόμαστε με εταίρους στην περιοχή για να διασφαλίσουμε ότι οι ανθρωπιστικές προμήθειες φθάνουν στους αμάχους στη Γάζα και να αποτρέψουμε τη διεύρυνση της σύγκρουσης».

