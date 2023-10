Παλαιστινιακή ρουκέτα που αστόχησε είναι πιθανότατα ο λόγος της έκρηξης στο νοσοκομείο Αλ Αχλί αλ Αράμπι της Γάζας, όχι πλήγμα από πύραυλο του Ισραήλ, υποστηρίζει η υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών της Γαλλίας, μετά από αναλύσεις που έκανε για την καταστροφή με τους δεκάδες – ίσως και εκατοντάδες – νεκρούς.

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι λένε ότι 471 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νοσοκομείο αργά το βράδυ της Τρίτης. Το υπουργείο Υγείας της Γάζας θεωρεί υπεύθυνο το Ισραήλ, το οποίο από την πλευρά του λέει ότι η έκρηξη προκλήθηκε από πύραυλο που εκτόξευσαν οι Παλαιστίνιοι μαχητές της Ισλαμικής Τζιχάντ.

«Τίποτα δεν μας επιτρέπει να πούμε ότι είναι ισραηλινό πλήγμα, το πιθανότερο (σενάριο) είναι ότι επρόκειτο για παλαιστινιακό πύραυλο με κεφαλή βάρους περίπου 5 κιλών που εξερράγη», είπε ένα στέλεχος της υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών της Γαλλίας (DRM), μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Η DRM αποφάσισε να δημοσιοποιήσει τις αναλύσεις της κατόπιν αιτήματος της γαλλικής προεδρίας, για λόγους διαφάνειας, εξήγησε το στέλεχος.

The IDF released footage of the strike near the Church of Saint Porphyrius.



Appears to indicate that the Israeli Air Force targeted an adjacent building, but missed and hit the street adjacent to the church compound, collapsing the assembly hall. pic.twitter.com/AwkvQzejvs