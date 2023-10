Μετά την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ η κατάσταση στη Γάζα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Η πόλη δεν έχει ρεύμα και νερό και οι κάτοικοι προσπαθούν να βρουν τρόπο να κρατήσουν την επικοινωνία με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Από τη στιγμή λοιπόν που η Γάζα δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα έπρεπε οι κάτοικοι να βρουν λύση για τα κινητά τους τηλέφωνα ώστε να παραμείνουν σε λειτουργία.

Γι’ αυτόν το λόγο πήραν μπαταρίες αυτοκινήτων, της σύνδεσαν με καλώδια και πρίζες φορτίζοντας έτσι τα κινητά τους.

Η Γάζα δέχεται μπαράζ βομβαρδισμών μετά την εισβολή των τρομοκρατών της Χαμάς και τις φρικαλεότητες που έκαναν εις βάρος αμάχων.

This is how the people of Gaza are trying to provide energy to charge their phones to maintain communication. pic.twitter.com/eIH04aqFqv