Καθώς ο χρόνος για τη χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ μετράει αντίστροφα, η Γάζα βρίσκεται ήδη στο χείλος της ανθρωπιστικής καταστροφής. Εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν τον βορρά και κατακλύζουν τον νότο. Εκεί ζουν κάτω από δραματικές συνθήκες, με τα αποθέματα τροφίμων, νερού και καυσίμων να εξαντλούνται.

Νωρίς το βράδυ της Τρίτης (17.10.2023), βομβαρδίστηκε νοσοκομείο στη Γάζα, με αποτέλεσμα εκατοντάδες άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Εκτός από τους ασθενείς, στο νοσοκομείο βρίσκονταν και οικογένειες που είχαν βρει εκεί καταφύγιο…

Οι εικόνες αποτυπώνουν για άλλη μία φορά τη φρίκη του πολέμου. Σοκάρουν και προκαλούν οργή. Νεκροί παντού… Ανάμεσα τους πολλά παιδιά. Σοροί απανθρακωμένες ή ακρωτηριασμένες. Όσοι επέζησαν, έχουν καλυφθεί από το αίμα…

Ένας πατέρας κυκλοφορεί ανάμεσα στο πλήθος με σακούλες στα χέρια του, που περιέχουν… μέλη από τα σώματα των παιδιών του!

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος, την ώρα που το Ισραήλ αρνείται την ανάληψη της ευθύνης για το αιματοκύλισμα. Ο εκπρόσωπος της παλαιστινιακής προεδρίας, Ναμπίλ Αμπού Ρουντέινα, έκανε λόγο για «γενοκτονία» και ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός, Μοχάμαντ Στάγεχ, καταδίκασε την επίθεση αυτή ως ένα «φριχτό έγκλημα», τονίζοντας ότι οι χώρες που στηρίζουν το Ισραήλ φέρουν ευθύνη.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατηγόρησε το Ισλαμικό Κίνημα Τζιχάντ για τον βομβαρδισμό νοσοκομείου Γάζα.

«Μια ανάλυση των επιχειρησιακών συστημάτων του IDF δείχνει ότι ένα μπαράζ ρουκετών εκτοξεύτηκε από τρομοκράτες στη Γάζα, περνώντας σε κοντινή απόσταση από το νοσοκομείο Al Ahli στη Γάζα τη στιγμή που χτυπήθηκε. Πληροφορίες από πολλές πηγές που έχουμε στα χέρια μας δείχνουν ότι το Ισλαμικό Κίνημα Τζιχάντ είναι υπεύθυνο για την αποτυχημένη εκτόξευση πυραύλου που έπληξε το νοσοκομείο στη Γάζα» έγραψε ο Νετανιάχου στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

