Περισσότερες από 3.000 ρουκέτες εκτόξευσε η οργάνωση Χαμάς στο έδαφος του Ισραήλ, παραβιάζοντας για πρώτη φορά το σύστημα εναέριας άμυνας, το περίφημο Iron Dome ή αλλιώς Σιδερένιος Θόλος.

Το τόσο δυνατό σύστημα αεράμυνας του Ισραήλ, εξουδετερώθηκε μετά από τον καταιγισμό ρουκετών από τη Χαμάς. Η ισλαμιστική οργάνωση προσπαθούσε εδώ και αρκετά χρόνια να βρει «τρύπα» στο ισραηλινό αμυντικό σύστημα Iron Dome.

Πρόκειται για την πλέον αιματηρή επίθεση στην περιοχή αυτή από το 1973 και τον αραβοϊσραηλινό πόλεμο του Γιομ Κιπούρ με νικητή το Ισραήλ.

Μέχρι στιγμής περίπου 1.000 Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι έχουν πέσει νεκροί. Πάνω από 3.500 είναι οι τραυματίες και άγνωστος ο αριθμός των αιχμαλώτων.

Βίντεο από την ισραηλινή πόλη Ασκελόν, το οποίο κάνει τον γύρο του Διαδικτύου δείχνει τον Σιδερένιο Θόλο να αποκρούει ρουκέτες της Χαμάς, που εκτοξεύονται από τη Λωρίδα της Γάζας.

Παρακολουθήστε σχετικό βίντεο με το Iron Dome εν δράσει:

🚨#IRONDOME🚨

Israel’s Iron Dome is working hard to protect civilians in Tel Aviv & Jerusalem from more than 3,000 rockets fired by Hamas & other Palestinian groups in Gaza.

This defense system is saving lives! 🚀 #IronDome #IsraelDefense#Israel #IsraelPalestineWar #IsraelAtWar pic.twitter.com/TszcBSxIvJ