Ένα ζευγάρι από το Ισραήλ σίγουρα θα ήθελε να περάσει με τον πιο μαγικό τρόπο τις στιγμές του γάμου του και το απαραίτητο γλέντι μετά, αλλά ο πόλεμος που ξέσπασε στην περιοχή μετά την επίθεση των τρομοκρατών της Χαμάς τους άλλαξε τα σχέδια της πιο όμορφης στιγμής της ζωή τους.

Δεν τους τα χάλασε όμως. Απλά τους έκανε να τα τροποποιήσουν κάπως. Ο άνδρας και η γυναίκα από το Ισραήλ κλήθηκαν ως επίστρατοι μετά την επίθεση της Χαμάς και τον πόλεμο που ξέσπασε.

Δεν πτοήθηκαν όμως. Έκαναν κανονικά και τον γάμο και το γλέντι του γάμου. Όχι όμως, στους τόπους που είχαν προγραμματίσει, αλλά μέσα στην στρατιωτική βάση, που υπηρετεί το ζευγάρι των επίστρατων.

Ο γαμπρός μάλιστα είχε επιστρατευθεί την ίδια μέρα που είχε προγραμματιστεί ο γάμος και το γλέντι.

Το ζευγάρι δεν πτοήθηκε όμως. Η τελετή και το γαμήλιο πάρτι έγινε μέσα στη στρατιωτική βάση.

A wedding party at an Israeli military base



The groom, part of Israel’s reserve, was called in for service on the same day as his wedding.



Instead of cancelling the wedding party, they moved it to the military base were he has to legally be to prepare for the ground invasion pic.twitter.com/7MhigVA8kt