Κόσμος

Μαέστρος έριξε κατά λάθος βιολί του 18ου αιώνα αξίας 1 εκατ. δολαρίων σε κονσέρτο

Το όργανο γλίτωσε από θαύμα - Δείτε το βίντεο
Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια κονσέρτου συμφωνικής ορχήστρας στην πόλη Λάχτι της Φινλανδίας, όταν σημειώθηκε ένα απρόοπτο περιστατικό λίγο πριν από το φινάλε κονσέρτου. Ο Βρετανός μαέστρος Μάθιου Χολς, παρασυρμένος από την ένταση και το πάθος της στιγμής, ήρθε άθελά του σε επαφή με το βιολί Guadagnini της σολίστ Ελίνα Βάχαλα. Το σπάνιο όργανο, αξίας περίπου 1 εκατομμυρίου δολαρίων, εκτοξεύτηκε στον αέρα και κατέληξε στο πάτωμα, προκαλώντας σοκ στους παρευρισκόμενους.

Η ορχήστρα στη Φινλανδία διέκοψε αμέσως, ενώ η σολίστ, εμφανώς συγκλονισμένη, έφερε τα χέρια στο πρόσωπό της, αδυνατώντας να πιστέψει τι είχε μόλις συμβεί. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, διατηρώντας την ψυχραιμία της, σήκωσε προσεκτικά το βιολί για να διαπιστώσει αν είχε υποστεί ζημιές.

Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα περίπου δύο λεπτών, αποφάσισε να συνεχίσει να παίζει έως το τέλος, με τη συναυλία να ολοκληρώνεται κανονικά.

Όπως αποκάλυψε η ίδια στη συνέχεια, το όργανο γλίτωσε από θαύμα. «Το βιολί είναι απολύτως εντάξει – χωρίς ρωγμές ή γρατζουνιές. Άνοιξε απλώς μια σύνδεση που είχε επισκευαστεί στο παρελθόν, κάτι αρκετά συνηθισμένο και πιθανό ακόμη και λόγω υγρασίας. Κατάφερα να βάλω το πόδι μου ανάμεσα στο πάτωμα και το βιολί για να μειώσω την πρόσκρουση. Σταθήκαμε πολύ τυχεροί», ανέφερε.

Μάλιστα, με ανάρτησή της στο Instagram, η Ελίνα Βάχαλα απάλλαξε τον μαέστρο από κάθε ευθύνη, τονίζοντας ότι θα επιθυμούσε να συνεργαστεί ξανά μαζί του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
287
255
129
126
97
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Πρίγκιπας Χάρι αιφνιδίως στην Ουκρανία: Θα συμμετάσχει σε Φόρουμ Ασφαλείας – Έκκληση να μην ξεχαστεί ο πόλεμος
Αναμένεται να επισκεφθεί τη φιλανθρωπική οργάνωση για την εξουδετέρωση ναρκών HALO Trust, την οποία υποστήριζε η αείμνηστη μητέρα του, η πριγκίπισσα Νταϊάνα
Πρίγκιπας Χάρι
Οι Ρώσοι κροίσοι έγιναν πλουσιότεροι κατά 11% μέσα σ’ ένα χρόνο παρά τον πόλεμο και τις κυρώσεις
Το Forbes κατατάσσει τον Αλεξέι Μορντάσοφ, γενικό διευθυντή της επενδυτικής εταιρείας Seergroup, ως τον πλουσιότερο δισεκατομμυριούχο της Ρωσίας, με περιουσία 37 δισεκατομμυρίων δολαρίων
iStock
Newsit logo
Newsit logo