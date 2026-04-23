Μαέστρος έριξε κατά λάθος βιολί του 18ου αιώνα αξίας 1 εκατ. δολαρίων σε κονσέρτο

Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια κονσέρτου συμφωνικής ορχήστρας στην πόλη Λάχτι της Φινλανδίας, όταν σημειώθηκε ένα απρόοπτο περιστατικό λίγο πριν από το φινάλε κονσέρτου. Ο Βρετανός μαέστρος Μάθιου Χολς, παρασυρμένος από την ένταση και το πάθος της στιγμής, ήρθε άθελά του σε επαφή με το βιολί Guadagnini της σολίστ Ελίνα Βάχαλα. Το σπάνιο όργανο, αξίας περίπου 1 εκατομμυρίου δολαρίων, εκτοξεύτηκε στον αέρα και κατέληξε στο πάτωμα, προκαλώντας σοκ στους παρευρισκόμενους.

Η ορχήστρα στη Φινλανδία διέκοψε αμέσως, ενώ η σολίστ, εμφανώς συγκλονισμένη, έφερε τα χέρια στο πρόσωπό της, αδυνατώντας να πιστέψει τι είχε μόλις συμβεί. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, διατηρώντας την ψυχραιμία της, σήκωσε προσεκτικά το βιολί για να διαπιστώσει αν είχε υποστεί ζημιές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

NEW: Conductor accidentally knocks a violin worth over $1,300,000 out of a soloist’s hands with his baton during a concert.



Matthew Halls was conducting the Bruch violin concerto at Lahti’s Sibelius Hall in Finland.



Elina Vähälä, a soloist, was playing a rare 18th-century… pic.twitter.com/QBp8M4mmFb — Collin Rugg (@CollinRugg) April 22, 2026

Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα περίπου δύο λεπτών, αποφάσισε να συνεχίσει να παίζει έως το τέλος, με τη συναυλία να ολοκληρώνεται κανονικά.

Όπως αποκάλυψε η ίδια στη συνέχεια, το όργανο γλίτωσε από θαύμα. «Το βιολί είναι απολύτως εντάξει – χωρίς ρωγμές ή γρατζουνιές. Άνοιξε απλώς μια σύνδεση που είχε επισκευαστεί στο παρελθόν, κάτι αρκετά συνηθισμένο και πιθανό ακόμη και λόγω υγρασίας. Κατάφερα να βάλω το πόδι μου ανάμεσα στο πάτωμα και το βιολί για να μειώσω την πρόσκρουση. Σταθήκαμε πολύ τυχεροί», ανέφερε.

Μάλιστα, με ανάρτησή της στο Instagram, η Ελίνα Βάχαλα απάλλαξε τον μαέστρο από κάθε ευθύνη, τονίζοντας ότι θα επιθυμούσε να συνεργαστεί ξανά μαζί του.