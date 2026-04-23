Κόσμος

Μεξικό: Συγκλονιστικό βίντεο με πεθερά να δολοφονεί την εστεμμένη νύφη της μπροστά στα μάτια του γιου της

Ο γιος, πάντως, ήθελε να προστατεύσει τη μητέρα του, της έδωσε χρόνο να φύγει και κατήγγειλε τη δολοφονία 24 ώρες αργότερα
Chancey Bush
Chancey Bush/The Albuquerque Journal via AP

Μια γυναίκα 27 ετών, η Καρολίνα Φλόρες Γκόμεζ βρέθηκε νεκρή από πυροβολισμό μέσα στο σπίτι της στο Μεξικό και τα στοιχεία δείχνουν ότι για τον θάνατό της ευθύνεται η πεθερά της.

Η 27χρονη Φλόρες από το Μεξικό, είχε στεφθεί Miss Teen Universe στη Μπάχα Καλιφόρνια το 2017. Ο πυροβολισμός που δέχτηκε ήταν στο κεφάλι.

Ο φύλακας του συγκροτήματος διαμερισμάτων είπε πως δεν υπήρξαν αναφορές για πυροβολισμούς εκείνη την ημέρα, ωστόσο πιστεύεται ότι πυροβολήθηκε θανάσιμα στις 15 Απριλίου.

Το βίντεο που ήρθε στο φως από το πολυτελές διαμέρισμα που έμενε η 27χρονη με την οικογένειά της ρίχνει φως στο έγκλημα. Στα πλάνα καταγράφεται η στιγμή του πυροβολισμού, ενώ παρών στη σκηνή ήταν και ο σύζυγος της, αλλά και ο ανήλικος γιος τους.

Η Φλόρες κατευθύνεται προς άλλο δωμάτιο, με την πεθερά να την ακολουθεί. Στη συνέχεια πέφτουν πυροβολισμοί.

 

Αμέσως ακούγονται οι φωνές του Αλεχάντρο να λέει «τι έκανες, μαμά;» όταν την είδε να πυροβολεί τη σύζυγό του. Η απάντησή της μητέρας στον έντρομο γιο της σοκάρει: «Τίποτα, με θύμωσε… Είσαι δικός μου»…

Ο γιος, πάντως, ήθελε να προστατεύσει τη μητέρα του, της έδωσε χρόνο να φύγει και κατήγγειλε τη δολοφονία 24 ώρες αργότερα. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Ο Πρίγκιπας Χάρι αιφνιδίως στην Ουκρανία: Θα συμμετάσχει σε Φόρουμ Ασφαλείας – Έκκληση να μην ξεχαστεί ο πόλεμος
Αναμένεται να επισκεφθεί τη φιλανθρωπική οργάνωση για την εξουδετέρωση ναρκών HALO Trust, την οποία υποστήριζε η αείμνηστη μητέρα του, η πριγκίπισσα Νταϊάνα
Πρίγκιπας Χάρι
Οι Ρώσοι κροίσοι έγιναν πλουσιότεροι κατά 11% μέσα σ' ένα χρόνο παρά τον πόλεμο και τις κυρώσεις
Το Forbes κατατάσσει τον Αλεξέι Μορντάσοφ, γενικό διευθυντή της επενδυτικής εταιρείας Seergroup, ως τον πλουσιότερο δισεκατομμυριούχο της Ρωσίας, με περιουσία 37 δισεκατομμυρίων δολαρίων
iStock
Newsit logo
Newsit logo