Μεξικό: Συγκλονιστικό βίντεο με πεθερά να δολοφονεί την εστεμμένη νύφη της μπροστά στα μάτια του γιου της

Μια γυναίκα 27 ετών, η Καρολίνα Φλόρες Γκόμεζ βρέθηκε νεκρή από πυροβολισμό μέσα στο σπίτι της στο Μεξικό και τα στοιχεία δείχνουν ότι για τον θάνατό της ευθύνεται η πεθερά της.

Η 27χρονη Φλόρες από το Μεξικό, είχε στεφθεί Miss Teen Universe στη Μπάχα Καλιφόρνια το 2017. Ο πυροβολισμός που δέχτηκε ήταν στο κεφάλι.

Ο φύλακας του συγκροτήματος διαμερισμάτων είπε πως δεν υπήρξαν αναφορές για πυροβολισμούς εκείνη την ημέρα, ωστόσο πιστεύεται ότι πυροβολήθηκε θανάσιμα στις 15 Απριλίου.

Το βίντεο που ήρθε στο φως από το πολυτελές διαμέρισμα που έμενε η 27χρονη με την οικογένειά της ρίχνει φως στο έγκλημα. Στα πλάνα καταγράφεται η στιγμή του πυροβολισμού, ενώ παρών στη σκηνή ήταν και ο σύζυγος της, αλλά και ο ανήλικος γιος τους.

Η Φλόρες κατευθύνεται προς άλλο δωμάτιο, με την πεθερά να την ακολουθεί. Στη συνέχεια πέφτουν πυροβολισμοί.

El periodista @c4jimenez reveló las imágenes del asesinato de la exreina de belleza , Carolina Flores Gómez, ocurrido en Polanco.



Su suegra que también fue política en Ensenada, la responsable. pic.twitter.com/TMl2kRFXWW — Irving (@IrvingPineda) April 23, 2026

Αμέσως ακούγονται οι φωνές του Αλεχάντρο να λέει «τι έκανες, μαμά;» όταν την είδε να πυροβολεί τη σύζυγό του. Η απάντησή της μητέρας στον έντρομο γιο της σοκάρει: «Τίποτα, με θύμωσε… Είσαι δικός μου»…

Ο γιος, πάντως, ήθελε να προστατεύσει τη μητέρα του, της έδωσε χρόνο να φύγει και κατήγγειλε τη δολοφονία 24 ώρες αργότερα.