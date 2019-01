Πολικό ψύχος στις ΗΠΑ: -50 βαθμοί, 9 νεκροί – «Μην βγαίνετε έξω και μην αναπνέετε!»

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 90 εκατ. Αμερικανοί, καθώς οι πολικές θερμοκρασίες που πλήττουν τις κεντρικές ΗΠΑ έχουν ήδη προκαλέσει το θάνατο 9 ατόμων και τη ματαίωση πάνω από 2.000 πτήσεων.

Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να μην βγαίνουν έξω από τα σπίτια τους, αν δεν υπάρχει μεγάλη ανάγκη, γιατί υπάρχει κίνδυνος να παγώσουν μέσα σε δέκα λεπτά. Στην περιοχή του Σικάγου η θερμοκρασία έφτασε τους -50 °C. «Όλα οφείλονται στην ξαφνική υπερθέρμανση της στρατόσφαιρας», λέει ο Σαλβατόρε Πασκάλ, ερευνητής στις ατμοσφαιρικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον.

«Μια ισχυρή θέρμανση της στρατόσφαιρας είχε ως αποτέλεσμα μετά από μερικές εβδομάδες μια πολική δίνη στην κατώτερη ατμόσφαιρα (τροπόσφαιρα). Η δίνη αναπτύσσει «λοβούς» που ευνοούν την κάθοδο του πολικού αέρα και αντιστρόφως την ανάβαση του θερμότερου αέρα μέχρι τον Πόλο».

