Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές Αρχές των ΗΠΑ, μετά τον εντοπισμό ενός κρούσματος πολιομυελίτιδας στη Νέα Υόρκη, το οποίο θεωρείται ότι αποτελεί την «κορυφή του παγόβουνου» σε μια διασπορά που έχει ήδη ξεκινήσει.

Όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ στο CNN την περασμένη Τετάρτη (10.8.2022), «πιθανότατα κυκλοφορούν εκατοντάδες κρούσματα πολιομυελίτιδας στην κοινότητα» της Νέας Υόρκης και ο εντοπισμός του κρούσματος έχει προκαλέσει ανησυχία.

Ειδικότερα, το κρούσμα εντοπίστηκε στην κομητεία Ρόκλαντ, η οποία έχει εκπληκτικά χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού κατά της πολιομυελίτιδας. Ο Δρ. Χοσέ Ρομέρο, διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ανοσοποίησης και Αναπνευστικών Νόσων του CDC, σημείωσε ότι η πλειονότητα των ατόμων με πολιομυελίτιδα δεν εμφανίζει συμπτώματα και έτσι μπορεί να μεταδώσει τον ιό χωρίς να το γνωρίζει.

«Υπάρχει ένας αριθμός ατόμων στην κοινότητα που έχουν μολυνθεί από ιό πολιομυελίτιδας και αποβάλλουν τον ιό», είπε ο ίδιος και πρόσθεσε ότι «μια εξάπλωση είναι πάντα πιθανό να συμβεί γιατί θα γίνει σιωπηλά».

Σε ό,τι αφορά το κρούσμα στις ΗΠΑ, κλιμάκιο του CDC ταξίδεψε την περασμένη εβδομάδα από τα κεντρικά γραφεία της Ατλάντα στην κομητεία Ρόκλαντ, καθώς είναι αρκετά «νευρικοί» με το γεγονός ότι η πολιομυελίτιδα «θα μπορούσε να ξεφύγει από τον έλεγχο πολύ γρήγορα και θα μπορούσαμε να έχουμε μια κρίση στα χέρια μας», σύμφωνα με την επικεφαλής της τοπικής κοινότητας υγείας, που συνάντησε το κλιμάκιο.

