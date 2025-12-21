Politico: Η Γαλλία πρέπει να βρει τον ηγετικό της ρόλο σε μία αυτοδύναμη Ευρώπη χωρίς τη βοήθεια των ΗΠΑ

Με την Ευρώπη να αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα γεωστρατηγικά προβλήματα, με έναν πόλεμο να συμβαίνει ακόμη στην καρδιά της στην Ουκρανία και έναν να έχει λήξει εδώ και λίγους μήνες πολύ κοντά της ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, η ιδέα ότι θα πρέπει να ανεξαρτητοποιηθεί και να δυναμώσει αμυντικά έτσι ώστε να είναι αυτόνομη, ολοένα και παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Για πολλά χρόνια η Ευρώπη ζούσε στην ασφάλεια του ότι δεν έχει να αντιμετωπίσει έναν γενικευμένο πόλεμο, καθώς οι μεγαλύτερες απειλές βρίσκονταν εκτός της γηραιάς ηπείρου και δεν την επηρέαζαν άμεσα. Όμως οι βλέψεις της Ρωσίας αλλά και η διάθεση των ΗΠΑ να αποστασιοποιηθεί στρατιωτικά από τις μεγάλες συγκρούσεις, με τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ να σφραγίζει ότι η μόνο παρέμβαση που θα κάνει θα είναι αυτή του ειρηνοποιού, ενισχύονται οι φωνές που θέλουν την Ευρώπη ανεξάρτητη και δυναμωμένη αμυντικά.

Το στρατολογικό κέντρο απέναντι από τον Πύργο του Άιφελ, στο ιστορικό συγκρότημα της École Militaire στο 7ο διαμέρισμα του Παρισιού, είναι γεμάτο αφίσες που προωθούν τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις. Εκεί, η 26χρονη Σαρλότ, που εργάζεται στο μάρκετινγκ σε ιδιωτική εταιρεία, σκέφτεται σοβαρά να καταταγεί στον γαλλικό στρατό. Όπως λέει, η σημερινή γεωπολιτική κατάσταση την ωθεί να προσφέρει τις γνώσεις και τις δεξιότητές της, τονίζοντας ότι έχει σπουδάσει ρωσικά και θεωρεί πως η Ευρώπη πρέπει να γίνει πιο «αυτοδύναμη».

Η ανησυχία αυτή είναι διάχυτη στη Γαλλία, καθώς οι σχέσεις των ΗΠΑ με τους Ευρωπαίους συμμάχους τους έχουν επιδεινωθεί, ιδιαίτερα μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία.

Η Γαλλία, όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, βλέπει τη Ρωσία ως αυξανόμενη απειλή και προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο να χρειαστεί να υπερασπιστεί μόνη της την ασφάλειά της.

Για τον λόγο αυτό αυξάνει τις στρατιωτικές δαπάνες, ενισχύει την παραγωγή όπλων και διπλασιάζει τις εφεδρικές δυνάμεις, αναφέρει το Politico.

Από το επόμενο έτος επανεισάγεται και η εθελοντική στρατιωτική θητεία για νέους 18 και 19 ετών, με στόχο χιλιάδες νέες στρατολογήσεις τα επόμενα χρόνια. Η Ευρώπη συνολικά επανεξετάζει την αμυντική της στρατηγική, καθώς γίνεται όλο και πιο σαφές ότι δεν μπορεί πλέον να βασίζεται απόλυτα στις ΗΠΑ.

Η δύναμη της Γαλλίας και το «βάρος» στους ώμους της

Η Γαλλία, ως η μόνη πυρηνική δύναμη της ΕΕ, βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας. Παίζει πιο ενεργό ρόλο στο ΝΑΤΟ, έχει αυξήσει τη στρατιωτική της παρουσία σε χώρες όπως η Ρουμανία και η Εσθονία και συμμετέχει στον σχεδιασμό εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία μετά τον πόλεμο.

Ωστόσο, στο εσωτερικό της χώρας υπάρχουν αντιδράσεις και πολιτική αστάθεια, με την άνοδο της ακροδεξιάς να δημιουργεί αβεβαιότητα για το μέλλον της γαλλικής αμυντικής πολιτικής.

Παρά τις δυσκολίες, ο γαλλικός στρατός συνεχίζει να προσπαθεί να προσελκύσει νέους ανθρώπους όπως η Σαρλότ.

Όπως αναφέρει η ίδια, ανεξάρτητα από τις πολιτικές εξελίξεις, είναι σημαντικό η νέα γενιά να γνωρίζει πώς να υπηρετεί τη χώρα της σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο ασταθής.