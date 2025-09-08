Πολιτικός σεισμός στη Γαλλία: Πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού, όλα τα βλέμματα στον Μακρόν

Η τύχη του Φρανσουά Μπαϊρού κρίθηκε τη Δευτέρα (08.09.2025). Στην Εθνοσυνέλευση της Γαλλίας, το σχέδιο λιτότητας ύψους 43,8 δισ. ευρώ για το 2026 προκάλεσε μια συντριπτική πλειοψηφία αρνητικών ψήφων. Με 364 ψήφους κατά, ο πρωθυπουργός ανατράπηκε και πρέπει να εγκαταλείψει το Ματινιόν.

Σύμφωνα με το γαλλικό Σύνταγμα, ο Φρανσουά Μπαϊρού θα υποβάλει την παραίτησή του στον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος μπορεί να του ζητήσει να διεκπεραιώσει τις «τρέχουσες υποθέσεις». Μια παραιτημένη κυβέρνηση μπορεί να λαμβάνει μόνο διοικητικές αποφάσεις ή να απαντά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όχι όμως να προχωρά σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις.

Το ερώτημα πλέον είναι ποιον δρόμο θα ακολουθήσει ο αρχηγός του κράτους. Δύο είναι οι βασικές επιλογές: είτε να διορίσει άμεσα νέο πρωθυπουργό – τον πέμπτο από τον Ιανουάριο του 2024 – με την ελπίδα να συγκεντρώσει πλειοψηφία ή τουλάχιστον να αποφύγει άμεση λογοκρισία· είτε να διαλύσει τη Βουλή και να προκηρύξει νέες εκλογές, ένα ριψοκίνδυνο στοίχημα για το προεδρικό στρατόπεδο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέο αδιέξοδο. Μια λύση που επιθυμεί ανοιχτά η Εθνική Συσπείρωση (RN).

Παράλληλα, συζητείται και η ιδέα μιας «τεχνικής κυβέρνησης» από ανώτερους κρατικούς λειτουργούς, αλλά θα αντιμετώπιζε τα ίδια κοινοβουλευτικά εμπόδια. Όσο για μια πιθανή παραίτηση του ίδιου του Εμανουέλ Μακρόν, θεωρείται εξαιρετικά απίθανη, παρά τις σχετικές φήμες.

Με αυτή τη νέα πτώση κυβέρνησης – την 4η στη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Εμανουέλ Μακρόν – η Γαλλία βυθίζεται σε μια πολιτική αστάθεια χωρίς προηγούμενο υπό την Πέμπτη Δημοκρατία. Η δημοσιονομική πίεση, σε συνδυασμό με τις αγορές και την κοινωνική δυσαρέσκεια, θα μπορούσαν ωστόσο να αναγκάσουν τον πρόεδρο να κινηθεί γρήγορα για να βρεθεί διέξοδος από την κρίση.