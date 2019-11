Όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, οι οδηγοί ήταν τυχεροί γιατί στον δρόμο τους βρέθηκε ένας Καλός Σαμαρείτης ο οποίος τους βοήθησε να απεγκλωβιστούν από την φωτιά δείχνοντας τους ένα σημείο διαφυγής όπου δεν υπήρχε περίφραξη. Κάποιοι εγκατέλειψαν τα αυτοκίνητά τους και άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι λίγο πριν αυτά τυλιχθούν στις φλόγες.

Όλα έγιναν το Σαββατοκύριακο κι ενώ εκατοντάδες εστίες φωτιάς καίνε την Καλιφόρνια. Ευτυχώς κατά την επιχείρηση αυτή υπήρξαν μόνο μικροτραυματισμοί.

'GO! GO! GO!' A good Samaritan's video captures the moment he and others helped people escape an encroaching brush fire along Interstate 5 in Sacramento.

No injuries were reported. https://t.co/wySM9rMufT pic.twitter.com/Eg22mQLlud

— ABC News (@ABC) October 30, 2019