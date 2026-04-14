Πολωνία: Ακροδεξιός βουλευτής έδειξε σημαία του Ισραήλ με ναζιστική σβάστικα μέσα στη Βουλή

Ο πολωνός βουλευτής, κατηγόρησε το Ισραήλ για γενοκτονία και προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων με την κίνησή του μέσα στη Βουλή
Κόνραντ Μπέρκοβιτς
Ο Κόνραντ Μπέρκοβιτς / Χ

Ένταση και σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε στην Πολωνία μια ακραία κίνηση μέσα στο κοινοβούλιο, όταν βουλευτής της αντιπολίτευσης επιτέθηκε λεκτικά στο Ισραήλ, κατηγορώντας το για «γενοκτονία» στη Μέση Ανατολή. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, σήκωσε μια ισραηλινή σημαία στην οποία είχε τοποθετηθεί ναζιστική σβάστικα, προκαλώντας σοκ και οργή τόσο στην Πολωνία όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Ο ίδιος πολιτικός, ο Konrad Berkowicz, από το κόμμα Konfederacja, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι χρησιμοποιεί βόμβες φωσφόρου, περιγράφοντας δραματικές εικόνες με δεκάδες χιλιάδες θύματα, κυρίως γυναίκες και παιδιά. Οι δηλώσεις αυτές έχουν πυροδοτήσει νέα πολιτική θύελλα στην Πολωνία, με το Ισραήλ να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ακόμα σκληρής αντιπαράθεσης.

Τον Μάρτιο, το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατηγόρησε το Ισραήλ ότι χρησιμοποίησε «παράνομα» λευκό φώσφορο σε κατοικημένες περιοχές στον νότιο Λίβανο αμέσως μετά την έναρξη της επίθεσής του κατά της Χεζμπολάχ, ισχυρισμούς που ο ισραηλινός στρατός δήλωσε τότε ότι «δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει».

 

«Το Ισραήλ διαπράττει μπροστά στα μάτια μας μια γενοκτονία ιδιαίτερης σκληρότητας», δήλωσε ο Μπέρκοβιτς, προτού συγκρίνει το Ισραήλ με ένα γερμανικό «νέο Τρίτο Ράιχ» και υψώσει ένα πλακάτ με μια ισραηλινή σημαία στην οποία είχε αντικαταστήσει το Άστρο του Δαβίδ με μια σβάστικα.

Φωνές άρχισαν να ακούγονται μέσα στην κοινοβουλευτική αίθουσα, με βουλευτές εξαγριωμένους κατά του βουλευτή, ενώ ο πρόεδρος της Βουλής έκρινε την επίδειξη μιας σβάστικας στο πολωνικό κοινοβούλιο «αδικαιολόγητη».

Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση αντίδραση του πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Πολωνία.

«ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ, ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ, ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ! Ίσως κι εσείς να έχετε παρατηρήσει ότι εμείς οι Εβραίοι δεν εκφοβιζόμαστε πλέον τόσο εύκολα, έτσι δεν είναι; Αμυνόμαστε με όλη μας τη δύναμη, χωρίς να δικαιολογούμαστε», έγραψε ο Τομ Ρόουζ, Εβραίος ο ίδιος, σε ανάρτηση στο X. «Στεκόμαστε στο πλευρό των φίλων μας και ξέρουμε πώς να πολεμάμε και να νικάμε τους εχθρούς μας!!!», πρόσθεσε.

Ο Ρόουζ συμμετείχε σήμερα Τρίτη 14.04.2026, στην «Πορεία των Επιζώντων», μια ετήσια εκδήλωση που πραγματοποιείται στον χώρο του πρώην ναζιστικού στρατοπέδου θανάτου ΆουσβιτςΜπίρκεναου στη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος.

Το Άουσβιτς ήταν το μεγαλύτερο από τα στρατόπεδα εξόντωσης που έχτισε η ναζιστική Γερμανία στην κατεχόμενη Πολωνία και έχει γίνει σύμβολο του Ολοκαυτώματος, κατά τη διάρκεια του οποίου σκοτώθηκαν έξι εκατομμύρια Εβραίοι. Ένα εκατομμύριο Εβραίοι και περισσότεροι από 100.000 μη Εβραίοι δολοφονήθηκαν εκεί μεταξύ 1940 και 1945.

