Πολωνία: Ενημερωτικό «μπλακάουτ» σε ΜΜΕ που έκλεισαν τους πομπούς λόγω της φορολογίας

Πολλά ιδιωτικά ΜΜΕ στην Πολωνία έκλεισαν σήμερα τους πομπούς τους προβάλλοντας μηνύματα όπως «Αυτή ήταν κάποτε η αγαπημένη σας εκπομπή» σε ένδειξη διαμαρτυρίας για έναν προτεινόμενο φόρο στις διαφημίσεις που όπως λένε απειλεί την ανεξαρτησία και πολυμορφία των ΜΜΕ.

Το ενημερωτικό μπλάκαουτ έγινε μία ημέρα μετά την αντίθεση που εξέφρασαν πολλοί διαφημιστικοί όμιλοι στην επιβολή του φόρου σε ανοικτή επιστολή που απηύθυναν προς αρχές και πολιτικούς ηγέτες.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει πως ο φόρος θα βοηθήσει στη συγκέντρωση πόρων για το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και τον πολιτισμό που επλήγησαν αμφότεροι από την πανδημία του κορονοϊού.

«Αγαπητέ χρήστη! Σήμερα κάνουμε ένα βήμα που δεν θέλαμε ποτέ να κάνουμε επειδή έρχεται σε σύγκρουση με όλες τις δημοσιογραφικές αξίες μας. Για 24 ώρες όλες οι υπηρεσίες της Ringier Axel Springer Polska θα ‘εξαφανιστούν’», ανέφερε η διαδικτυακή πύλη Onet στον ιστότοπό της.

