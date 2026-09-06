Πολωνία: Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο στον εναέριο χώρο – Σηκώθηκε στρατιωτικό ελικόπτερο

Μία πιθανή παραβίαση του εναέριου χώρου επιβεβαιώνουν οι αρχές της Πολωνίας οι οποίες εντόπισαν ένα άγνωστο αντικείμενο να προσεγγίζει από τη Λευκορωσία, όπως ανακοίνωσε σήμερα (6/9/2026), η αρμόδια επιχειρησιακή διοίκηση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων.

Σε μία ανάρτηση στο X, αναφέρθηκε ότι ένα στρατιωτικό ελικόπτερο της Πολωνίας αναπτύχθηκε για να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη του άγνωστου αντικειμένου στον εναέριο χώρο.

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Το ραντάρ είχε δείξει ένα ύποπτο «αντικείμενο» και το ελικόπτερο σηκώθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί η φύση του αντικειμένου και να αποκλειστούν μετεωρολογικά φαινόμενα ή αντικατοπτρισμοί τεχνολογικής φύσης.

Η ανησυχία στον εναέριο χώρο της Ευρώπης έχει ενταθεί μετά τον εντοπισμό drone φορτωμένου με εκρηκτικά και πυροκροτητή μέσα στον χώρο του αεροδρομίου της Λειψίας/Χάλε. Οι γερμανικές υπηρεσίες πληροφοριών και οι αρχές ασφαλείας διεξήγαγαν έρευνα, και τα στοιχεία έδειξαν ότι τα πρόσωπα που καθοδηγούσαν ή τοποθέτησαν το drone ενεργούσαν για λογαριασμό των ρωσικών κρατικών υπηρεσιών, στα πλαίσια σαμποτάζ.