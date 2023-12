Η αμερικανική βάση αντιαεροπορικής άμυνας που κατασκευάστηκε στη βόρεια Πολωνία θα καταστεί “επιχειρησιακή” από την Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός.

“Οι Αμερικανοί μάς ενημέρωσαν ότι η αντπυραυλική ασπίδα του Ρεντζίκοβο (250 χλμ. από τον ρωσικό θύλακα Καλίνινγκραντ) θα καταστεί επιχειρησιακή στις 15 Δεκεμβρίου”, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ματέους Μοραβιέτσκι, κατά την ομιλία του στο κοινοβούλιο για την πολιτική της κυβέρνησής του, γνωστοποιώντας έτσι τη λειτουργία της αμερικανικής βάσης.

Η βάση του Ρεντζίκοβο, στοιχείο της πρωτοβουλίας του Αμερικανού προέδρου Μπαράκ Ομπάμα το 2009, σχεδιάστηκε για την προστασία της Δύσης απέναντι σε βαλλιστικούς πυραύλους από χώρες όπως το Ιράν.

BREAKING – US-built missile base in Poland ‘operational’ from December 15, Polish PM sayshttps://t.co/7L3wW0Svvz