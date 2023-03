Το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων της Κρακοβίας στην Πολωνία, μάλλον παίρνει άνευ συναγωνισμού, τον τίτλο του χειρότερου τέτοιου μουσείο στον κόσμο, καθώς πολλά ομοιώματα, όπως αυτά του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον μοιάζουν όχι απλά κακοφτιαγμένα, αλλά «αγνώριστα».

Μάλιστα βίντεο από το μουσείο της πόλης της Πολωνίας με τα κέρινα ομοιώματα του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της συζύγου του, Κέιτ Μίντλετον, αλλά και άλλων διάσημων, όπως ο Έλβις Πρίσλεϊ και ο Ντόναλντ Τραμπ, τα οποία φυσικά δεν μοιάζουν στα… πρωτότυπα, έχουν γίνει ήδη viral στο TikTok.

Το κέρινο ομοίωμα της Κέιτ Μίντλετον, που βρίσκεται μουσείο της Πολωνίας, δεν θυμίζει την πριγκίπισσα. Όσο για εκείνο του πρίγκιπα Γουίλιαμ όχι μόνο δεν είναι καθόλου κολακευτικό, αλλά μοιάζει με… τερατούργημα.

Το πρόσωπο του κέρινου ομοιώματος του πρίγκιπα Γουίλιαμ που βρίσκεται στο μουσείο της Κρακοβίας φαίνεται λες και βρίσκεται απέναντι σε δυνατό άνεμο ή σε αέρα από δυνατό πιστολάκι. Τα μαλλιά του είναι τραβηγμένα προς τα πίσω και τα χείλη του είναι ανοιχτά και αποκαλύπτουν τα δόντια του, σχολιάζεται σε δημοσιεύματα στο διαδίκτυο, στα οποία αμφισβητείται η εμπειρία στην κηροπλαστική του δημιουργού των φιγούρων.

Το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων της Κρακοβίας βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής αυτή την εβδομάδα όταν το βίντεο από περιήγηση στους χώρους του έγινε viral στο TikTok. «Περιμένετε έως το τέλος» προτείνεται στη λεζάντα του βίντεο.Το βίντεο συγκέντρωσε περισσότερες από 12 εκατομμύρια προβολές και 1,7 εκατομμύρια likes.

Η τρομερή εμφάνισή του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της πριγκίπισσας Κέιτ οδήγησε σε εικασίες μεταξύ των σχολιαστών ότι το έργο «έγινε αυστηρά από μνήμης» ή «για να αποφευχθούν ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων».

«Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ είναι τρομακτικός» αναφέρεται σε σχόλιο στο TikTok . «Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ με έκανε να τσιρίξω» αναφέρεται σε άλλο σχόλιο.

Daily Fail no one is mocking the Krakow Wax Museum in Poland, they’ve captured the pegging expression perfectly & #kkkate DOES have a forehead you could land a plane on…they’re showing the inner ugly you photoshop over 💁🏻‍♀️ #WilliamAndKate #PrinceOfPegging pic.twitter.com/UrsFmqr8Tg