Πολύνεκρη συμπλοκή στο Γκρόζνι: Νεκροί Ρώσοι αστυνομικοί από πυρά Τσετσένων μαχητών

Ανταλλαγή πυρών στο Γκρόζνι της Τσετσενίας, μία νότια επαρχία της Ρωσίας. Δύο αστυνομικοί έπεσαν νεκροί από πυρά Τσετσένων μαχητών.

Το αιματηρό συμβάν στο Γκρόζνι επιβεβαίωσε ο Τσετσένος ηγέτης Ραμζάν Καντίροφ με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ρωσική Αντιτρομοκρατική Επιτροπή είχε αναφερθεί νωρίτερα στο περιστατικό, λέγοντας πως οι Τσετσένοι μαχητές σχεδίαζαν να εξαπολύσουν επιθέσεις, για τις οποίες δεν ανέφερε περισσότερα.

Σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, η αστυνομία περικύκλωσε τους μαχητές, οι οποίοι είχαν ταμπουρωθεί σε ένα σπίτι στο Γκρόζνι, και τους κάλεσε να παραδοθούν. Οι ένοπλοι ως απάντηση άνοιξαν πυρ, ανέφερε η επιτροπή. Και οι τέσσερις δράστες σκοτώθηκαν στην ανταλλαγή πυρών που ακολούθησε.

This morning, Russia has launched a special operation in the Oktyabrsky district of Grozny, Chechnya after gunmen opened fire at law enforcement officers.



