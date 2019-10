«Πόρτα» Ερντογάν σε Πενς και Πομπέο! «Εγώ θα μιλήσω μόνο με τον Τραμπ!»

Σε μια γεμάτη ένταση, προκλήσεις και απειλές ομιλία στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, ο Ερντογάν έστειλε τελεσίγραφο στους Κούρδους, υποστήριξε ότι η Τουρκία δεν έχει κάνει ποτέ σφαγή αμάχων (!) και όταν τελείωσε, αποκάλυψε ότι δεν θα δεχτεί τη μεσολάβηση των ΗΠΑ για τη βόρεια Συρία! Και πως αν είναι να μιλήσει με κάποιον, αυτός θα είναι μόνο ο Τραμπ! Κι ας τον… τρόλαρε για τις «ο,τι να ‘ναι» αναρτήσεις του στο twitter…

Οι προθέσεις του είχαν διαφανεί κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, όταν διεμήνυσε ότι αν και κάποιοι ηγέτες (σ.σ. εννοώντας τον Τραμπ) θέλουν μεσολάβηση, εκείνος δεν πρόκειται να καθίσει ποτέ στο ίδιο τραπέζι με μια «τρομοκρατική ομάδα», όπως θεωρεί τους Κούρδους μαχητές. «Δεν γυρεύουμε έναν μεσολαβητή, δεν τον έχουμε ανάγκη», είπε χαρακτηριστικά.

Και όταν τελείωσε η ομιλία του, ο Ερντογάν εξήγησε τι… εννοούσε. Μιλώντας στην απεσταλμένη του Sky News, Alex Crawford, ο Τούρκος πρόεδρος αποκάλυψε ότι δεν πρόκειται να συναντήσει ο ίδιος τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Μάικ Πενς και τον υπουργό Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, που με εντολή Τραμπ πάνε στην Άγκυρα προκειμένου να μεσολαβήσουν ανάμεσα σε Τούρκους και Κούρδους.

«Ο Τούρκος πρόεδρος είπε στο Sky News αποκλειστικά ότι ΔΕΝ θα συναντήσει την αμερικανική αντιπροσωπεία. Θα μιλήσει μόνο με τον Τραμπ. Πομπέο και Πενς θα συναντήσουν τους Τούρκους ομολόγους τους», έγραψε στο twitter η Alex Crawford.

Σε video, εξάλλου, που ανέβασε το Sky News στο twitter, ακούγεται ο Ερντογάν (σ.σ. ο μεταφραστής του βασικά) να λέει πως Πενς και Πομπέο θα συναντηθούν με τους ομολόγους τους, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχεί η Τουρκία πως «όταν έρθει εδώ ο Τραμπ, θα του μιλήσω«.

