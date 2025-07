Πορτογαλία: Τρεις μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε εξέλιξη – Σε κατάσταση συναγερμού η χώρα

Τρεις μεγάλες δασικές πυρκαγιές μαίνονται στην Πορτογαλία με την χώρα να είναι σε κατάσταση συναγερμού.

Δύναμη 1.500 πυροσβεστών επιχειρούν για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών που μαίνονται εδώ και μέρες στο βόρειο και το κεντρικό τμήμα της Πορτογαλίας, ενώ εκατοντάδες παραμένουν σε ετοιμότητα, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

Στον πορτογαλικό βορρά, σφοδρή πυρκαγιά κατακαίει από το Σάββατο (26.07.2025) το εθνικό πάρκο Peneda-Geres και η δασική πυρκαγιά της Αρούκα που ξέσπασε την Δευτέρα παραμένει ενεργή.

Τρεις μεγάλες πυρκαγιές στην κεντρική Πορτογαλία τέθηκαν υπό έλεγχο την νύκτα.

Portugal is impacted by major wildfires in the north and centre of the country as of 29 July, with more than 2,000 firefighters mobilised to battle the flames.



This #CopernicusEU #Sentinel3 #ImageOfTheDay shows the large smoke cloud generated by the fires in the Arouca area. pic.twitter.com/vEBG9HXj5p