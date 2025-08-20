Πορτογαλία: Τρίτος θάνατος από τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές

Μια νέα τραγωδία πλήττει την Πορτογαλία που φλέγεται: την Τετάρτη (20.08.2025), η Πολιτική Προστασία ανακοίνωσε τον θάνατο ενός άνδρα σε δυστύχημα, την ώρα που συμμετείχε σε επιχειρήσεις κατάσβεσης των πυρκαγιών στην περιοχή της Μιραντέλα, στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με τον διοικητή Πάουλο Σάντος, της Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας της Πορτογαλίας (ANEPC), το θύμα εργαζόταν για μια εταιρεία που είχε επιστρατευθεί από τον δήμο για να συνδράμει τους πυροσβέστες στη μάχη κατά των πυρκαγιών. Ο Σάντος ανέφερε ότι το θύμα ήταν 75 ετών, ενώ οι δημοτικές αρχές της Μιραντέλα δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι στην πραγματικότητα ήταν 65 ετών.

Τραυματίες την προηγούμενη μέρα

Την Τρίτη, οι φωτιές προκάλεσαν τον τραυματισμό 15 ανθρώπων, εκ των οποίων ένας σοβαρά: πρόκειται για έναν 45χρονο δασοφύλακα που υπέστη σοβαρά εγκαύματα στην πυρκαγιά του Σαμπουγκάλ, στο κέντρο της χώρας.

Στην περιοχή επιχειρούν δύο αεροσκάφη που εστάλησαν από τη Σουηδία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας.

Η χώρα σε κατάσταση συναγερμού

Περισσότεροι από 2.600 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από περίπου είκοσι αεροπλάνα και ελικόπτερα, συνεχίζουν να μάχονται με τέσσερα μεγάλα μέτωπα, κυρίως στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της Πορτογαλίας.

Η διαχείριση της κρίσης προκαλεί έντονες επικρίσεις. Η αντιπολίτευση ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο, που παρευρέθηκε την Τρίτη στην κηδεία πυροσβέστη που σκοτώθηκε την Κυριακή στην Κοβίλια, αποδοκιμάστηκε από κατοίκους.