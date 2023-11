Ως «αθώα περιστερά» για τον πόλεμο στην Ουκρανία επιχείρησε να εμφανιστεί ο Ρώσος πρόεδρος, Βλάντιμιρ Πούτιν, ενώπιον της Ομάδας των 20 (G20).

Ο Πούτιν – με εντολή του οποίου ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου 2022 η εισβολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία – θέλησε να απαντήσει σε ηγέτες της G20, που στις ομιλίες τους δήλωσαν σοκαρισμένοι από τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Ναι, φυσικά, οι στρατιωτικές ενέργειες είναι πάντα μια τραγωδία», ανέφερε ο Πούτιν απευθυνόμενος μέσω τηλεδιάσκεψης στους ηγέτες της G20 για πρώτη φορά μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

«Και φυσικά, θα πρέπει να σκεφτούμε πώς να σταματήσουμε αυτή την τραγωδία», υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος, σημειώνοντας: «Παρεμπιπτόντως, η Ρωσία δεν αρνήθηκε ποτέ ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία».

