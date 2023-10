Στις ΗΠΑ «χρέωσε» την ανάφλεξη της βίας στη Μέση Ανατολή ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, κατηγορώντας μάλιστα την Ουάσιγκτον πως υποδαυλίζει την βία αυτή με τις κινήσεις της.

Ο Πούτιν κατηγόρησε ευθέως τις Ηνωμένες Πολιτείες λέγοντας ότι παρακάμπτουν την καθιερωμένη διαδικασία για την επίλυση της ισραηλινο-παλαιστινιακής διένεξης, όπως και ότι οι ΗΠΑ θα προσπαθήσουν να ελέγξουν τα πράγματα χωρίς να επιλύσουν τα θεμελιώδη ζητήματα.

Περιγράφοντας τη βία στο Ισραήλ ως τρομερή, ο Πούτιν δήλωσε ότι η σύγκρουση δεν μπορεί να επιλυθεί χωρίς την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η ίδρυση παλαιστινιακού κράτους.

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή με το να αναπτύσσουν δυνάμεις του πολεμικού τους ναυτικού, υπονοώντας προφανώς την αποστολή πολεμικών σκαφών του Αμερικανικού Στόλου με κυρίαρχο το επιβλητικό αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford».

“I think many will agree with me that this is a clear example of the failure of U.S. policy in the Middle East,” Putin said, according to English-language media accounts of his comments. https://t.co/CGJrTj6PnE