Πούτιν: «Δεν είπαμε ποτέ όχι στο να ενταχθεί η Ουκρανία στην ΕΕ – Όσο για το ΝΑΤΟ, αυτό είναι άλλο ζήτημα»

Ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε «υστερία» και «ιστορίες φρίκες» τους ισχυρισμούς Ευρωπαίων ηγετών ότι η Ρωσία θέλει να επιτεθεί βαθύτερα σε ευρωπαϊκό έδαφος
Βλαντίμιρ Πούτιν
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν / Sputnik/ Vyacheslav Prokofyev / Pool via REUTERS

Κατηγορηματικός ήταν ο Βλαντίμιρ Πούτιν σε δηλώσεις που έκανε σήμερα (02.09.2025) κατά την διάρκεια επίσκεψης στην Κίνα, σχετικά με την στάση της Ρωσίας απέναντι στην Ουκρανία για πιθανή ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ειδικότερα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν τόνισε πως η Ρωσία δεν αντιτάχθηκε ποτέ στο ενδεχόμενο να ενταχθεί η Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ χαρακτήρισε «υστερία» και «ιστορίες φρίκης» τους ισχυρισμούς Ευρωπαίων ηγετών ότι η Ρωσία θα επιτεθεί μια μέρα βαθύτερα στην Ευρώπη. 

Ο Ρώσος πρόεδρος διευκρίνισε ακόμα ότι είναι δυνατό να βρεθεί μια συναίνεση για να διασφαλισθεί η ασφάλεια τόσο της Ρωσίας όσο και της Ουκρανίας.

Στην περίπτωση της Ουκρανίας το 2022, η Ρωσία αναγκάσθηκε, σύμφωνα με τον Πούτιν, να αντιδράσει σ’ αυτό που αποκάλεσε «απόπειρα της Δύσης» με τη βοήθεια της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ να προσπαθήσει να απορροφήσει ολόκληρο τον μετασοβιετικό χώρο, με δεδομένη τη σημασία που θα είχε κάτι τέτοιο για την ασφάλεια της Μόσχας.

«Δεν αντιταχθήκαμε στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ»

«Όσο για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ουδέποτε αντιταχθήκαμε σ’ αυτό», δήλωσε ο Πούτιν στον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο στη διάρκεια των συνομιλιών που διεξήγαγαν στην Κίνα. «Όσο για το ΝΑΤΟ, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα».

Ο Πούτιν δήλωσε ακόμα πως συζήτησε για την ασφάλεια της Ουκρανίας κατά τη σύνοδο κορυφής που πραγματοποίησε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις 15 Αυγούστου 2025 στην Αλάσκα.

«Υπάρχουν επιλογές για να διασφαλισθεί η ασφάλεια της Ουκρανίας στην περίπτωση που τερματισθεί η σύγκρουση», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος. «Και μου φαίνεται πως υπάρχει μια ευκαιρία για να υπάρξει συναίνεση εδώ».

«Είναι απόφαση της Ουκρανίας να επιλέξει πώς θα διασφαλίσει την ασφάλειά της. Όμως η ασφάλειά της δεν μπορεί να εξασφαλισθεί σε βάρος αυτής άλλων χωρών, της Ρωσίας περιλαμβανομένης», τόνισε επίσης. Ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι εκτιμά «πολύ» την «ανεξάρτητη», όπως τη χαρακτήρισε, διπλωματία της Σλοβακίας.

«Εκτιμάμε πολύ την ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική που ασκείτε, εσείς και η ομάδα σας», δήλωσε ο Πούτιν στη διάρκεια της συνάντησης, που αναμεταδόθηκε τηλεοπτικά.

Μέλος της ΕΕ, η Σλοβακία εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το ρωσικό αέριο και ο Ρόμπερτ Φίτσο, γνωστός για τις φιλορωσικές θέσεις του, έχει επικρίνει επανειλημμένα την υποστήριξη των Βρυξελλών προς την Ουκρανία από την αρχή της ρωσικής εισβολής του 2022.

Κόσμος
