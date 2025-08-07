«Πούτιν και Τραμπ θα συναντηθούν τις επόμενες μέρες» επιβεβαιώνει το Κρεμλίνο

Λίγες ώρες μετά τις αναφορές ότι έπεται συνάντηση ανάμεσα στον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ και μάλιστα έπειτα από πρωτοβουλία του Ρώσου προέδρου, το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την είδηση.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων IFAX, που επικαλείται τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ, συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ τις επόμενες ημέρες, ενώ φαίνεται πως ήδη έχει αποφασιστεί ο τόπος της συνάντησης.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν ήδη ξεκινήσει να εργάζονται πάνω στις λεπτομέρειες της συνάντησης και σημείωσε πως η ήδη συμφωνημένη τοποθεσία συνάντησης θα ανακοινωθεί αργότερα.

Ο Ουσακόφ δήλωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, έθεσε το ενδεχόμενο μιας τριμερούς συνάντησης μεταξύ Πούτιν, Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια συνομιλιών που είχε με τον Πούτιν την Τετάρτη. Ο ίδιος απέφυγε να σχολιάσει τη συγκεκριμένη πρόταση.

«Κατόπιν πρότασης της αμερικανικής πλευράς, επιτεύχθηκε καταρχήν συμφωνία για τη διεξαγωγή διμερούς συνόδου κορυφής τις επόμενες ημέρες, δηλαδή συνάντηση μεταξύ του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε ο Ουσακόφ.

Συνάντηση την επόμενη εβδομάδα;

Σύμφωνα με τον αμερικανικό Τύπο, ο Τραμπ σχεδιάζει να συναντήσει τον Πούτιν την ερχόμενη εβδομάδα πριν από την πραγματοποίηση της τριμερούς συνάντησης.

Η συνάντηση Πούτιν – Τραμπ πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη και οι επιτελείς ασχολούνται ήδη με τις προετοιμασίες, δήλωσε ο πρώτος αντιπρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας (ρωσική άνω βουλή) σήμερα, μία ημέρα μετά την συνάντηση του ρώσου προέδρου με τον απεσταλμένο του αμερικανού προέδρου Στιβ Γουίτκοφ στο Κρεμλίνο.

Ο Γουίτκοφ κέρδισε την συμπάθεια στην Ρωσία χάρη στην ειλικρίνεια και την ρεαλιστική του θέση, πρόσθεσε ο ρώσος αξιωματούχος.

Ο δείκτης του χρηματιστηρίου της Μόσχας ενισχύθηκε κατά 4,5% μετά την ανακοίνωση της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν από το Κρεμλίνο.

Ζελένσκι: Προτεραιότητα μια συνάντηση με τον Πούτιν

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας επανέλαβε σήμερα ότι μία πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση με τον ρώσο ομόλογό του θα αποτελούσε «ξεκάθαρη προτεραιότητα».

«Στην Ουκρανία έχουμε επαναλάβει πολλές φορές ότι η αναζήτηση πραγματικών λύσεων μπορεί να είναι πραγματικά αποτελεσματική σε επίπεδο ηγετών», έγραψε στο Χ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μία συνάντηση σε επίπεδο ηγετών αποτελεί «ξεκάθαρη προτεραιότητα» και μπορεί «να καταλήξει σε πραγματικά βιώσιμη ειρήνη», επέμεινε.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχε χθες μετά την επίσκεψη του Γουίτκοφ στο Κρεμλίνο τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Πολλοί ευρωπαίοι ηγέτες έλαβαν επίσης μέρος στην συνομιλία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε επίσης σήμερα ότι θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία κατά την διάρκεια της σημερινής ημέρας με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και με τους ηγέτες της Γαλλίας και της Ιταλίας με θέμα ενδεχόμενη εκεχειρία, εγγυήσεις ασφαλείας και τριμερή συνάντηση κορυφής.

«Θα υπάρξουν επίσης συνομιλίες σε επίπεδο συμβούλων εθνικής ασφαλείας», πρόσθεσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να πιεσθεί η Ρωσία «να λάβει συγκεκριμένα μέτρα ώστε να τερματίσει την επίθεσή της».