Πούτιν καλεί Τραμπ: Ή εγώ θα πάω στην Ουάσινγκτον ή εκείνος θα έρθει στη Μόσχα

Λίγες εβδομάδες αφού ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε τους πάντες στις ΗΠΑ όταν κάλεσε τον Πούτιν στον Λευκό Οίκο, ο Ρώσος πρόεδρος του… ανταπέδωσε την πρόσκληση. Από το Γιοχάνενσμπουργκ, όπου βρίσκεται για τη συνάντηση των χωρών της ομάδας BRICS, είπε ότι είναι έτοιμος να επισκεφθεί την Ουάσιγκτον και να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, ή να τον προσκαλέσει να επισκεφθεί τη Μόσχα.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν τόνισε πως τόσο ο ίδιος όσο και ο Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμοι για περαιτέρω συναντήσεις κορυφής. Έσπευσε όμως να σημειώσει ότι πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να γίνουν τέτοιες συναντήσεις. Κατά τον πρόεδρο της Ρωσίας, οι συναντήσεις με τον Τραμπ είναι ωφέλιμες, όχι μόνο για την Ρωσία και τις ΗΠΑ αλλά και για όλο τον κόσμο.

Παράλληλα επεσήμανε, ότι οι τηλεφωνικές επαφές μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον δεν αρκούν και πως οι δύο πλευρές πρέπει να συναντώνται για να συζητούν ζητήματα όπως είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και οι διεθνείς διενέξεις.

Πούτιν: Θα ξαναδώ τον Τραμπ

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο σε διάφορες διεθνείς συναντήσεις, ιδιαίτερα στην συνάντηση κορυφής των G20. «Υπάρχουν ακόμη σχέδια για πιθανές επαφές σε άλλα διεθνή φόρα» δήλωσε ο Πούτιν και προσέθεσε ότι «παρ’ όλες τις δυσκολίες, στην δεδομένη περίπτωση όσον αφορά τις δυσκολίες στην εσωτερική πολιτική ζωή των ΗΠΑ, η ζωή συνεχίζεται και οι δικές μας επαφές συνεχίζονται».

Αναφερόμενος στον ίδιο τον Τραμπ, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ακόμη ότι μπορεί να ασκεί κανείς κριτική στον Τραμπ, αλλά το μεγάλο του προσόν είναι ότι επιδιώκει να εκπληρώσει τις προεκλογικές του υποσχέσεις. Αυτό είναι, είπε ο Πούτιν, αυτό που ξεχωρίζει τον σημερινό πρόεδρο των ΗΠΑ, «επειδή κατά κανόνα, μετά τις εκλογές οι διάφοροι ηγέτες ξεχνούν τι είχαν υποσχεθεί στον λαό όταν κατέβαιναν στις εκλογές, αλλά ο Τραμπ όχι. Μπορεί να του ασκεί κάποιος κριτική για αυτά που κάνει και είναι πολλοί αυτοί που ασχολούνται με αυτή την κριτική, όμως ένα πράγμα είναι προφανές, ότι επιδιώκει να τηρήσει τις προεκλογικές του υποσχέσεις».

Τραμπ: Η συμμορία και η Ρωσία

Η πρόσκληση του Πούτιν ήρθε περίπου την ίδια στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυε νέα επίθεση κατά… πάντων με αφορμή την έρευνα για το βαθμό εμπλοκής της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016. Ο Τραμπ, φυσικά, αρνείται τα πάντα.

Και αυτή τη φορά, την οργή του μέσω twitter, «γνώρισαν» ο ειδικός εισαγγελέας Ρόμπερτ Μάλερ, οι Δημοκρατικοί και φυσικά ο πρώην δικηγόρος του Μάικλ Κοέν που τον… καίει.

Μόλις είχε επιστρέψει από τα εγκαίνια για την επαναλειτουργία μεγάλου εργοστασίου χάλυβα στο Ιλινόις. «(…) μόνο για να με υποδεχτούν τα γελοία νέα ότι ο διεφθαρμένος Ρόμπερτ Μάλερ και η συμμορία του, τω 13 οργισμένων Δημοκρατικών προφανώς δεν μπορούν να βρουν συμπαιγνία (…)

Arrived back in Washington last night from a very emotional reopening of a major U.S. Steel plant in Granite City, Illinois, only to be greeted with the ridiculous news that the highly conflicted Robert Mueller and his gang of 13 Angry Democrats obviously cannot find Collusion… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2018

(…) η μόνη συμπαιγνία με τη Ρωσία ήταν με τους Δημοκρατικούς, οπότε κοιτάνε τα tweets μου (μαζί με άλλους 53 εκατ. ανθρώπους), το κεκαλυμμένο κυνήγι μαγισσών συνεχίζεται. Πόσοι βλάκες και άδικοι στη χώρα μας. Και έτσι τα Fake News δεν χάνουν χρόνο με χαζά ερωτήματα, όχι (…)

….,the only Collusion with Russia was with the Democrats, so now they are looking at my Tweets (along with 53 million other people) – the rigged Witch Hunt continues! How stupid and unfair to our Country….And so the Fake News doesn’t waste my time with dumb questions, NO,…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2018

(…) δεν ήξερα για τη συνάντηση με τον γιο μου, Ντον Τζούνιορ. Μου φαίνεται ότι κάποιος προσπαθεί να επινοήσει ιστορίες ώστε να απεμπλέξει τον εαυτό του από κάτι άσχετο. Κράτησε ακόμα και το δικηγόρο του Μπιλ και της διεφθαρμένης Χίλαρα. Αναρωτιέμαι αν τον βοήθησαν να κάνει την επιλογή».

…..I did NOT know of the meeting with my son, Don jr. Sounds to me like someone is trying to make up stories in order to get himself out of an unrelated jam (Taxi cabs maybe?). He even retained Bill and Crooked Hillary’s lawyer. Gee, I wonder if they helped him make the choice! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2018

Ο Μάικλ Κοέν είχε νωρίτερα (εξ ου και η οργή του Τραμπ στα tweets χωρίς καν να τον κατονομάσει) υποστηρίξει ότι ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ γνώριζε εκ των προτέρων και από πρώτο χέρι για τη συνάντηση του γιου του με Ρώσους στον Πύργο Τραμπ τον Ιούνιο του 2016. Μια συνάντηση κατά την οποία ο Τραμπ τζούνιορ ενημερώθηκε από Ρώσους αξιωματούχους ότι θα του έδιναν επιβαρυντικές πληροφορίες για τη Χίλαρι Κλίντον, αντίπαλο του πατέρα του στη μάχη για την προεδρία της χώρας.