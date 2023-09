Κάθε επίσκεψη του Κιμ Γιονγκ Ουν στο εξωτερικό γίνεται διεθνές θέμα, καθώς ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας ζει υπό καθεστώς απομόνωσης και σπάνια ταξιδεύει. Το δεύτερο ταξίδι του τα τελευταία χρόνια ήταν ξανά στη Ρωσία και φυσικά η παρουσία του εκεί έγινε βασικό ρεπορτάζ σε όλα τα ΜΜΕ.

Πέρα από τη στιγμή που έρχεται η επίσκεψη του Κιμ Γιονγκ Ουν στη Ρωσία (σ.σ. μετά τα δημοσιεύματα πως θέλει να πουλήσει πυραύλους στον Βλαντιμίρ Πούτιν για να τους χρησιμοποιήσει στην Ουκρανία), ενδιαφέρον έχει και κάτι ακόμα από το ταξίδι του ηγέτη της Βόρειας Κορέας: τον συνόδευε η αδερφή του, Κιμ Γιο Τζονγκ, η οποία είχε πολύ καιρό να εμφανιστεί δημόσια.

Η αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν, Κιμ Γιο Τζονγκ, είναι 34 ετών και αποτελεί το δεξί χέρι του. Εκπροσώπησε τον Κιμ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2018 στην Πιόνγκτσανγκ της Νότιας Κορέας. Θεωρείται σύμβουλός του σε πολλά θέματα, ενώ επιμελείται και την δημόσια εμφάνισή του.

Θεωρείται πολύ σκληρή γυναίκα με αυταρχικές απόψεις που τα βάζει με όλους και μάλιστα το έδειξε αυτό το 2020 όταν με ανακοίνωσή της τόνισε πως η «Νότιος Κορέα είναι απλά ένα φοβισμένο σκυλί που γαυγίζει».

Σύμφωνα με ξένους αναλυτές, η Κιμ Γιο Τζονγκ ίσως είναι ο διάδοχος του Κιμ Γιονγκ Ουν στην ηγεσία της Βορείου Κορέας, αν αποδειχθούν αληθινά τα σενάρια για προβλήματα υγείας (καρδιολογικά και διαβήτη) που φέρεται να έχει ο Βορειοκορεάτης ηγέτης.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν, πάντως, έχει ξαναπάει στη Ρωσία, καθώς επισκέφθηκε πριν 4 χρόνια το Βλαδιβοστόκ.

Υποστήριξη Κιμ σε Πούτιν στη μετωπική με τη Δύση

Οι διμερείς συνομιλίες ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βορειοκορεάτη ηγέτη, Κιμ Γιονγκ Ουν, έγιναν στο κοσμοδρόμιο του Βοστότσνι, στην ανατολική Ρωσία.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν είπε στον Βλαντίμιρ Πούτιν πως η Ρωσία διεξάγει έναν ιερό πόλεμο με τη Δύση και ότι οι δύο χώρες θα δώσουν μαζί τη μάχη εναντίον του ιμπεριαλισμού.

«Η Ρωσία διεξάγει μια ιερή μάχη για να προστατεύσει την κυριαρχία της και την ασφάλειά της… εναντίον των ηγεμονικών δυνάμεων», είπε ο Κιμ στον Πούτιν.

«Θα υποστηρίζουμε πάντα τις αποφάσεις του προέδρου Πούτιν και της ρωσικής ηγεσίας… και θα είμαστε μαζί στη μάχη εναντίον του ιμπεριαλισμού».

Πριν από την έναρξη των συνομιλιών, ο Πούτιν υποσχέθηκε να βοηθήσει τη Βόρεια Κορέα να κατασκευάσει δορυφόρους και ξενάγησε τον Κιμ στην πιο σύγχρονη εγκατάσταση διαστημικών εκτοξεύσεων της Ρωσίας.

Ο Κιμ έφθασε σιδηροδρομικώς στο κοσμοδρόμιο του Βοστότσνι, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στα δάση της ανατολικής Ρωσίας, όχι μακριά από τα σύνορα με την Κίνα.

Όταν δημοσιογράφοι ρώτησαν, αν η Ρωσία θα βοηθήσει τον Κιμ να κατασκευάσει δορυφόρους, ο Πούτιν απάντησε: «Γι’ αυτό ήρθαμε εδώ. Ο ηγέτης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για την πυραυλική μηχανική· προσπαθούν κι αυτοί να αναπτύξουν το διαστημικό τους πρόγραμμα».

Η χειραψία των 40 δευτερολέπτων

«Χαίρομαι που σας βλέπω», είπε ο Πούτιν κάνοντας μια χειραψία περίπου 40 δευτερολέπτων με τον Κιμ στο Βοστότσνι. «Αυτό είναι το νέο κοσμοδρόμιό μας».

Ο Πούτιν συνεχάρη επίσης τον Κιμ για την επέτειο των 75 ετών από την ίδρυση, το 1948, της Βόρειας Κορέας.

Kim Jong Un and Vladimir Putin had a lengthy handshake as the North Korean leader arrived for a meeting in Russia where they are expected to discuss an arms deal pic.twitter.com/tsV216PWGX — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 13, 2023

Απόλυτη προτεραιότητα οι σχέσεις με τη Ρωσία

Οι δυο χώρες προχωράνε σε ακόμα μεγαλύτερη σύσφιξη σχέσεων, κάτι φυσικά που δεν βλέπει με διόλου καλό μάτι η Δύση.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε πως η χώρα του θα κάνει «απόλυτη προτεραιότητά» της τις σχέσεις της με τη Ρωσία.

«Θα δώσουμε προτεραιότητα στη σχέση ανάμεσα στη Βόρεια Κορέα και τη Ρωσία και θα την κάνουμε απόλυτη προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής μας», δήλωσε ο Κιμ, οι δηλώσεις του οποίου μεταδόθηκαν από τη ρωσική τηλεόραση.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης πρόσθεσε πως η συνάντησή του με τον πρόεδρο Πούτιν θα αποτελέσει «εφαλτήριο για πιο στενές διμερείς σχέσεις».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η Ρωσία είναι αυτή τη στιγμή αντιμέτωπη με ηγεμονικές δυνάμεις για να προστατεύσει τα συμφέροντά της στον τομέα της ασφάλειας».

North Korea supports all Putin’s decisions – Kim Jong-un



Kim Jong-un also added that Russia has risen to a sacred struggle to protect its security. pic.twitter.com/oR5U4aL2aW — Sprinter (@Sprinter99800) September 13, 2023

Το γεύμα και το μενού

Οι επίσημες συνομιλίες ανάμεσα στους ηγέτες της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν ολοκληρώθηκαν το μεσημέρι έπειτα από περισσότερο από δύο ώρες στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής που διεξάγεται στο κοσμοδρόμιο του Βοστότσνι στη ρωσική Άπω Ανατολή.

Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, στην αρχή διεξήχθησαν συνομιλίες παρουσία αντιπροσωπειών και ακολούθησε ένα τετ-α-τετ των δύο ηγετών και μετά οι οικοδεσπότες Ρώσοι παρέθεσαν γεύμα προς τιμήν του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Δημοσιογράφος που καλύπτει το Κρεμλίνο έκανε γνωστό πως το γεύμα θα άρχιζε με μια σαλάτα με πάπια, σύκο και νεκταρίνι και θα ακολουθούσαν ρωσικά «πελμένι» (ζυμαρικά από λεπτή ζύμη) με γέμιση κάβουρα της Καμτσάτκα και μετά ψαρόσουπα με κυπρίνο και σορμπέ από ιπποφαές.

Ως κύριο πιάτο, οι ηγέτες μπορούσαν να επιλέξουν ανάμεσα σε οξύρρυγχο με μανιτάρια και πατάτες ή μοσχαρίσια αντρεκότ με ψητά λαχανικά.

Ως επιδόρπιο το μενού είχε κόκκινα μύρτιλλα από την τάιγκα με κουκουνάρι και συμπυκνωμένο γάλα.

Οι δύο ηγέτες συνόδευσαν το γεύμα τους με λευκά και κόκκινα κρασιά από το κτήμα Ντιβνομόρσκοε της νότιας Ρωσίας.

Οι προπόσεις Πούτιν και Κιμ

Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν έκανε πρόποση για «τη μελλοντική ενίσχυση της συνεργασίας» με την Πιονγκγιάνγκ.

«Μια πρόποση για την ενίσχυση της φιλίας και της συνεργασίας ανάμεσα στις χώρες μας», δήλωσε ο Πούτιν, όρθιος πίσω από ένα μακρύ τραπέζι και έχοντας γύρω του υψηλόβαθμούς Ρώσους και Βορειοκορεάτες αξιωματούχους.

«Στην ευζωία και την ευημερία των λαών μας», πρόσθεσε σε επίσημο τόνο πριν σηκώσει το ποτήρι του με κόκκινο κρασί και έχοντας στα δεξιά του τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού.

«Η επίσκεψή σας διεξάγεται επίσης σε ατμόσφαιρα συντροφικότητας και φιλίας», είπε ακόμη ο Ρώσος πρόεδρος ενώπιον του Κιμ Γιονγκ Ουν. Στη συνέχεια κοίταξε στα μάτια τον Βορειοκορεάτη ηγέτη του και τον διαβεβαίωσε: «Ένας παλιός φίλος αξίζει περισσότερο από δύο νέους».

Θρίαμβος εναντίον του «κακού»

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν από την πλευρά του είπε στον Ρώσο πρόεδρο μέσω διερμηνέα πως είναι σίγουρος ότι ο στρατός και ο λαός της Ρωσίας θα θριαμβεύσουν εναντίον του «κακού», στο οποίο περιέλαβε τον ιμπεριαλισμό της Δύσης στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πριν κάνει μια πρόποση υπέρ της υγείας του Πούτιν, της νίκης της «μεγάλης Ρωσίας», της ρωσοκορεατικής φιλίας και της υγείας όλων των παρευρισκομένων, ο Κιμ δήλωσε πως έχει την πεποίθηση ότι η Ρωσία θα νικήσει στον πόλεμο στην Ουκρανία, τον οποίο η Μόσχα αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

«Είμαι βαθιά πεπεισμένος ότι ο ηρωικός ρωσικός στρατός και λαός θα είναι οι λαμπροί κληρονόμοι της παράδοσης της νίκης, θα επιδείξουν με αυτοπεποίθηση ανεκτίμητη αξιοπρέπεια και τιμή στα μέτωπα της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», δήλωσε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας πριν υψώσει ένα ποτήρι κρασί.

«Ο ρωσικός στρατός και λαός θα κερδίσουν σίγουρα μια σπουδαία νίκη στον ιερό αγώνα για την τιμωρία ενός μεγάλου κακού που διεκδικεί ηγεμονία και τροφοδοτεί μια επεκτατική αυταπάτη», πρόσθεσε ο Κιμ.

Putin accompanies Kim to see the Zoyuz space rocket launch base at Vostochny Airport in eastern Russia



🇷🇺 🇰🇵 pic.twitter.com/1z8ENxpOvt — 🇷🇺 Эсса Али Essa Ali 🇦🇪 (@ESSA_A1I) September 13, 2023

Επίσκεψη και στο Βλαδιβοστόκ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα πως ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν θα συνεχίσει την περιοδεία του στη ρωσική Άπω Ανατολή με μια επίσκεψη στο Βλαδιβοστόκ και σε στρατιωτικές και σε άλλες βιομηχανίες στο Κομσομόλσκ-ον-Αμούρ, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Πούτιν διευκρίνισε πως στο Βλαδιβοστόκ η Ρωσία θα επιδείξει στον Κιμ Γιονγκ Ουν τις δυνατότητες του ρωσικού Στόλου του Ειρηνικού.

Ουσιαστικές συνομιλίες

Οι συνομιλίες του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Κιμ Γιονγκ Ουν ήταν «σημαντικές και ουσιαστικές», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ιντερφάξ.

Μιλώντας μετά τις συνομιλίες των δύο ηγετών στη ρωσική περιφέρεια της Άπω Ανατολής, ο Πεσκόφ πρόσθεσε πως η Βόρεια Κορέα ενδιαφέρεται για συνεργασία με τη Ρωσία στους τομείς της αεροπορίας και των μεταφορών.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είπε επίσης πως η Ρωσία θεωρεί ότι υπάρχουν προοπτικές για να συνεργασθεί με τη Βόρεια Κορέα στο διάστημα, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Πεσκόφ πρόσθεσε πως η Ρωσία θα ενισχύσει τη συνεργασία με τη Βόρεια Κορέα σε όλα τα μέτωπα, ενώ διευκρίνισε πως οι δύο ηγέτες δεν συζήτησαν για τον κίνδυνο ενός πυρηνικού πολέμου.