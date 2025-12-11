Κόσμος

Πούτιν σε Μαδούρο: «Έχεις την στήριξη της Ρωσίας» – Εντείνεται η στρατιωτική και πολιτική πίεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Οι δύο ηγέτες είχαν μια θερμή τηλεφωνική επικοινωνία με αφορμή τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην Καραϊβική
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν / Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via REUTERS

Μετά το ρεσάλτο των αμερικανικών δυνάμεων ανοιχτά της Βενεζουέλας για να κατασχέσουν το τάνκερ «Skipper» και τις διεθνείς αντιδράσεις που έχουν προκληθεί, ο Βλαντίμιρ Πούτιν εκμεταλλεύεται την συγκυρία για να συμπαρασταθεί στον Νίκολας Μαδούρο.

Με φόντο τις κλιμακούμενες εντάσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και στη Βενεζουέλα από τον Σεπτέμβριο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν θέλησε να εκφράσει στον Νίκολας Μαδούρο την υποστήριξη της Μόσχας στο Καράκας σε μια ιδιαίτερα κομβική γεωπολιτική συγκυρία.

Ειδικότερα, ο Ρώσος πρόεδρος σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε σήμερα (11.12.2025) με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, τον διαβεβαίωσε για την υποστήριξη της Μόσχας στην πολιτική της κυβέρνησής του παρά τις αυξανόμενες πιέσεις που δέχεται από το εξωτερικό, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Ο Μαδούρο δέχεται πιέσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο να εγκαταλείψει την εξουσία, καθώς ισχυρή στρατιωτική δύναμη έχει αναπτυχθεί εδώ και μήνες στην Καραϊβική.

Το Κρεμλίνο αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι ο Πούτιν και ο Μαδούρο εξέφρασαν την επιθυμία τους να ενεργήσουν βάσει της συμφωνίας της στρατηγικής εταιρικής σχέσης τους και την υλοποίηση διαφόρων κοινών έργων που σχετίζονται με την οικονομία και τον ενεργειακό τομέα.

