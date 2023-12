Νέα στοιχεία έρχονται συνεχώς στη δημοσιότητα για τον μακελάρη της Πράγας, τον 24χρονο David Kozak, ο οποίος το απόγευμα της Πέμπτης (21.12.2023) άνοιξε πυρ από την οροφή του Πανεπιστημίου του Καρόλου εναντίον ανυποψίαστων ανθρώπων, οι οποίοι έτρεχαν πανικόβλητοι να ξεφύγουν, στη γέφυρα που περνά μπροστά από το κτίριο.

Από την επίθεση του μακελάρη στην Πράγα, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 15 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 24, εκ των οποίων οι 9 είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο 24χρονος David Kozak σκότωσε τον πατέρα του και στη συνέχεια ταξίδεψε δύο ώρες για να φτάσει στην Πράγα, όπου ήταν αποφασισμένος να σκορπίσει τον θάνατο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα “Daily Mail”, ο μακελάρης, ο οποίος μετά την επίθεση αυτοκτόνησε, είναι ύποπτος για μία διπλή δολοφονία: πατέρας και κόρη βρέθηκαν νεκροί σε δάσος, κοντά στην τσεχική πρωτεύουσα, την περασμένη εβδομάδα. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι αρχές θεωρούν πιθανό το σενάριο ο David Kozak να κρύβεται πίσω και από αυτό το έγκλημα.

Ο μακελάρης χρησιμοποίησε ένα πολυβόλο όπλο ZEV .308 WIN για να «σπείρει» τον θάνατο στην Πράγα. Όλα έγιναν στο κτίριο, όπου στεγάζεται το τμήμα Ελληνικών και Λατινικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Καρόλου.

Το βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή που φωνάζει και ανοίγει πυρ σοκάρει:

Οι τρομοκρατημένοι φοιτητές πηδούσαν από το παράθυρο και προσπαθούσαν να μπουν στον κάτω όροφο, την ώρα που εκτυλισσόταν το μακελειό στην Πράγα. Σε άλλο ντοκουμέντο που σοκάρει, φοιτητές είχαν βγει στο περβάζι της οροφής για να αποφύγουν τις σφαίρες του 24χρονου.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες των τοπικών ΜΜΕ, μια κοπέλα δεν κατάφερε να κρατήσει την ισορροπία της στο περβάζι και έπεσε στο κενό, βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο.

#WATCH 🔴 The death toll in the shooting at Charles University has increased to 15, according to the police. In the video, students can be seen jumping out of windows to escape the gunman ‼️#prague #CzechRepublic #shooting #DavidKozak pic.twitter.com/fprHThW5CX — Voice of Europe 🌍 (@V_of_Europe) December 21, 2023

Ο 24χρονος μακελάρης – φοιτητής του πανεπιστημίου – πυροβόλησε και τραυμάτισε δεκάδες ανθρώπους στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πλατεία Γιαν Πλάχαν της Πράγας και όταν είδε την αστυνομία να πλησιάζει, γύρισε το όπλο προς το μέρος του και αυτοκτόνησε.

Μαθητές αμπαρώθηκαν στις αίθουσες για να ξεφύγουν από τον δράστη. Ένας Έλληνας τουρίστας που βρίσκεται στην Πράγα δήλωσε στο newsit.gr πως «βλέπαμε περιπολικά και ασθενοφόρα παντού». Στο newsit.gr μίλησε και ο Έλληνας επίκουρος καθηγητής του πανεπιστημίου, Κώστας Τζίβος, ο οποίος περιέγραψε πώς έζησε όσα έγιναν.

Σοκ προκαλούν τα τελευταία μηνύματά του στον λογαριασμό του στο Telegram, τον οποίο αποκαλούσε ως «ημερολόγιο», πριν πράξει το μακελειό στο πανεπιστήμιο της Πράγας, για το οποίο εμπνεύστηκε από δύο άλλα σε σχολεία της Ρωσίας το 2021 και το 2023.

‼️Photo of the shooter on the university roof. Now it becomes clear why people were running Charles Bridge upon learning about the shooting at the university.#prague #CzechRepublic #shooting pic.twitter.com/y9clkiN7X2 — Voice of Europe 🌍 (@V_of_Europe) December 21, 2023

Σημειώνεται, επίσης, πως η Ελληνική Πρεσβεία ενημέρωσε ότι «μέχρι στιγμής δεν υπάρχει Έλληνας μεταξύ των θυμάτων» στο μακελειό στην Πράγα.

Currently stuck inside my classroom in Prague. Shooter is dead, but we are waiting to be evacuated. Praying to make it out alive.



Locked the door before the shooter tried to open it. Fucking hell. pic.twitter.com/wYyhOe5U6p — Jakob Weizman (@jakobweizman) December 21, 2023

Φωτογραφίες: Reuters