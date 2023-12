«Ο δράστης είχε μάθημα στο ίδιο κτήριο με εμένα» δηλώνει συγκλονισμένος στο newsit.gr o επίκουρος καθηγητής κ. Κώστας Τζίβος λίγες ώρες μετά το μακελειό στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου της Πράγας με τους δεκάδες νεκρούς και τραυματίες.

Ο επίκουρος καθηγητής περιγράφει στο newsit.gr πως γλίτωσε από θαύμα την τελευταία στιγμή, αφού για άγνωστο λόγο ο δράστης του μακελειού δεν μπήκε στο κτήριο που είχε μάθημα και βρισκόταν ο ίδιος μέσα αλλά επέλεξε να πάει στο άλλο κτίριο του πανεπιστημίου της Πράγας, που βρίσκεται μισό χιλιόμετρα μακριά.

«Αυτό που ξέρουμε είναι πως ο δράστης ήταν 24 ετών και είχε σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα. Ήταν φοιτητής στο πανεπιστήμιό μας και μάλιστα είχε μάθημα στο κτήριο που βρίσκομαι και εγώ, όμως επέλεξε, άγνωστο γιατί, να πάει στο άλλο κτίριο του πανεπιστημίου που βρίσκεται μισό χιλιόμετρο μακριά»

Ο κ. Κώστας Τσίβος, που είναι επίκουρος καθηγητής Ελληνικών και Λατινικών Σπουδών περιγράφει την στιγμή που ειδοποιήθηκε μέσω email ότι στο πανεπιστήμιο εξελίσσεται ένοπλη επίθεση.

«Εμείς είμαστε μακριά από το συμβάν, δεν ακούσαμε τίποτα. Μας ήρθε ένα mail που έλεγε σφραγίστε τις πόρτες και κλείστε τα φώτα διότι εκτυλίσσεται ένοπλη επίθεση στο χώρο του πανεπιστημίου. Μετά ήρθαν οι Τσέχοι αστυνομικοί διακριτικά και μας έβγαλαν από το κτήριο. Εμείς ακούσαμε τις σειρήνες των περιπολικών που έφταναν στο ιστορικό κέντρο της Πράγας».

