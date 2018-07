«Πράσινη» γοητεία: Οι καλλονές σύζυγοι πλούσιων αντρών! Από την Ζιζέλ μέχρι και την Σάλμα Χάγιεκ

Το ενδιαφέρον όμως εστιάζεται και στις γυναίκες που επιλέγουν οι πλούσιοι, επιτυχημένοι άντρες. Διάσημοι και εύποροι άνδρες με όμορφες νυν ή πρώην συζύγους είναι το θέμα δημοσιεύματος του hooch.net.

Τομ Μπρέιντι και Ζιζέλ Μπούντχεν

Θεωρείται πλέον ο κορυφαίος παίκτης του αμερικανικού ποδοσφαίρου ή G.O.A.T. (greatest of all time). Η τελευταία του νίκη στο Super Bowl το 2017 με αντιπάλους τους Atlanta Falcons οδήγησε τους New England σε ιστορική επιστροφή.

Είναι παντρεμένος με την όμορφη Ζιζέλ Μπούντχεν, εκπληκτικό supermodel. Έχει περιουσία 180 εκατομμυρίων δολαρίων και η δική της ανέρχεται σε 360 εκατομμύρια δολάρια. Δεν υπάρχει πρόβλημα αν η σύζυγος κερδίζει περισσότερα, όταν είναι κάποιος ο κορυφαίος όλων των εποχών και επίσης εκατομμυριούχος.

Τζον Πολ ΝτεΤζόρια και Ελοΐζ Μπρόντι ΝτεΤζόρια

Ο Ελληνο-Ιταλικής καταγωγής Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Τζον Πολ ΝτεΤζόρια ξεκίνησε τη ζωή του ως φτωχός μετανάστης στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια. Ήταν κάποτε μέλος μιας συμμορίας δρόμου, αλλά άλλαξε τρόπο ζωής όταν ένας καθηγητής μαθηματικών τού είπε ότι «ποτέ δεν θα πετύχει σε τίποτα στη ζωή». Ο ΝτεΤζόρια είναι επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος και ο συνιδρυτής της σειράς προϊόντων μαλλιών Paul Mitchell. Είναι επίσης ιδιοκτήτης της εταιρείας οινοπνευματωδών ποτών Patron Spirits. Ο δισεκατομμυριούχος είναι παντρεμένος με την Ελοΐζ Μπρόντι, πρώην Playmate, που φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του Playboy τον Απρίλιο του 1988. Έχουν τέσσερα παιδιά.

Τζακ Ντόρσεϊ και Κέιτ Γκριρ

Ο Τζακ Ντόρσεϊ είναι επιχειρηματίας και συνιδρυτής της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, Twitter. Ο Ντόρσεϊ ξεκίνησε να ασχολείται με τον προγραμματισμό σε ηλικία 14 ετών και έγινε ένας από τους πιο πετυχημένους και καινοτόμους επιχειρηματίες πριν από την ηλικία των 35 ετών με τη δημιουργία του Twitter. Είναι επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Walt Disney Company και της Square, Inc. Η περιουσία του ανέρχεται σε 4,6 δισ. δολ. Κατά διαστήματα έχει σχέση με την Κέιτ Γκριρ, ιδρύτρια της Cheerie Lane Popcorn.

Τζέιμς Πάκερ και Έρικα Μπάξτερ

Ο Τζέιμς Πάκερ είναι επενδυτής και επιχειρηματίας από την Αυστραλία. Είναι ο γιος του Κέρι Πάκερ, ο οποίος ήταν μεγιστάνας των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ο Τζέιμς Πάκερ είναι ο ιδιοκτήτης του Crown Media, ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους ψυχαγωγίας. Ο Πάκερ ήταν ο τρίτος και τώρα είναι ο όγδοος πλουσιότερος άνθρωπος της Αυστραλίας. Ήταν παντρεμένος έως το 2013 με την Έρικα Πάκερ ή Έρικα Μπάξτερ, μοντέλο και τραγουδίστρια. Ο γάμος τους το 2007 κόστισε 15 εκατ. δολ. Απέκτησαν μαζί τρία παιδιά.

Τζέιμς Κλαρκ και Κρίστι Χινζ

Ο Τζέιμς Κλαρκ είναι Αμερικανός επιχειρηματίας και επιστήμονας υπολογιστών. Αν θυμάστε το Netscape, ο Κλαρκ είναι ο δημιουργός του. Η εταιρεία ήταν κάποτε μια δημοφιλής μηχανή αναζήτησης, αλλά τώρα λειτουργεί ως πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Η Κρίστι Χινς είναι μοντέλο και ηθοποιός με εμφανίσεις στο Sports Illustrated και στα σόου της Victoria Secret. Ο Τζέιμς είναι 36 χρόνια μεγαλύτερος από την Κρίστι, αλλά ο έρωτας δεν έχει όρια.

Αντρέι Μελνιτσένκο και Αλεξάντρα Μελνιτσένκο

Ο Αντρέι Μελνιτσένκο είναι Ρώσος βιομήχανος γεννημένος στη Λευκορωσία. Είναι ο 9ος πλουσιότερος άνθρωπος στη Ρωσία με περιουσία 13,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι συνιδρυτής του ομίλου MDM. Είναι παντρεμένος με την Αλεξάντρα Μελνιτσένκο, μοντέλο και τραγουδίστρια της ποπ. Στον γάμο τους το 2005 τραγούδησε η Τζένιφερ Λόπεζ με αμοιβή 2 εκατ. δολ.

Λάρι Έλισον και Μέλανι Κραφτ

Ο Λάρι Έλισον είναι ο ιδρυτής του κολοσσού του software Oracle. Είναι ο πέμπτος πλουσιότερος άνθρωπος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με περιουσία 54,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι επίσης ο όγδοος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Τέταρτη σύζυγός του ήταν η Μέλανι Κραφτ, συγγραφέας. Χώρισαν το 2010.

Τζεφ Μπέζος και Μακένζι Μπέζος

Ο Αμερικανός επιχειρηματίας της τεχνολογίας, επενδυτής, επιστήμονας της πληροφορικής Τζεφ Μπέζος είναι ιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Amazon.com, της μεγαλύτερης λιανεμπορικής εταιρείας στον κόσμο με πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου. Είναι παντρεμένος με τη Μακένζι Μπέζος, βραβευμένη μυθιστοριογράφο. Συναντήθηκε με τον Τζεφ το 1992 και παντρεύτηκαν το 1994. Έχουν μαζί δύο παιδιά.

Λάρι Πέιτζ και Λουσίντα Σάουθουορθ

Ο Λάρι Πέιτζ είναι Αμερικανός επιχειρηματίας και συνιδρυτής της μηχανής αναζήτησης Google. Η σύζυγος του Λουσίντα Σάουθουορθ είναι απόφοιτη του Πανεπιστημίου της Πενσυλβανίας και κάτοχος μεταπτυχιακού στην Επιστήμη από την Οξφόρδη. Η Λούσι και ο Λάρι έχουν μαζί δύο παιδιά.

Ερνέστο Μπερταρέλι και Κίρστι Ρόπερ

Ο Ερνέστο Μπερταρέλι είναι Ελβετός επιχειρηματίας ιταλικής καταγωγής. Έγινε CEO της Serono, φαρμακευτικής εταιρείας που κληρονόμησε μαζί με την αδελφή του Ντόνα από τον πατέρα του το 1998. Η Serono έγινε διάσημη αφού βρήκε μια ορμόνη για να θεραπεύει τις γυναίκες με προβλήματα στειρότητας.

Το 1997 παντρεύτηκε την Κίρστι Ρόπερ, κάτοχο του τίτλου ομορφιάς Miss UK το 1988 και τραγουδίστρια. Έχουν τρία παιδιά.

Γκι Λαλιμπερτέ και Κλαούντια Μπαρίλα

Ο Γκι Λαλιμπερτέ είναι ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος. Είναι ο ιδρυτής του φημισμένου Cirque du Soleil με περιουσία 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι επίσης επενδυτής και επαγγελματίας παίχτης του πόκερ.

Σύζυγός του είναι η Κλαούντια Μπαρίλα, πρώην μοντέλο η οποία όταν ήταν 17 ετών κέρδισε τον διαγωνισμό Ford Supermodel of the World στον Καναδά.

Μάικλ Τζόρνταν και Ιβέτ Πριέτο

Ο Μάικλ Τζέφρι Τζόρνταν είναι Αμερικανός παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής, τωρινός ιδιοκτήτης των Σάρλοτ Χόρνετς. Ο καλύτερος καλαθοσφαιριστής όλων των εποχών παντρεύτηκε δεύτερη φορά, την Ιβέτ Πριέτο μοντέλο από την Κούβα. Είχαν σχέση για πέντε χρόνια και την επισημοποίησαν στο Παλμ Μπιτς ενώπιον 500 καλεσμένων.

ΛεΜπρον Τζέιμς και Σαβάνα Τζέιμς

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς,Αμερικανός επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής του NBA με περιουσία 275 εκατ. δολ. Έχει υπογράψει συμφωνία με τη Nike και κερδίζει χρήματα ακόμη και όταν παίρνει ρεπό από το NBA. Είναι μαζί με τη σύζυγό του Σαβάνα Τζέιμς από τότε που πήγαιναν στο Λύκειο και έχουν τρία παιδιά.

Γουάνγκ Τζιανλίν και Λιν Νινγκ

Κινέζος μεγιστάνας και επενδυτής ο Γουάνγκ Τζιανλίν δραστηριοποιείται στον τομέα των ακινήτων. Υπηρέτησε στον κινεζικό στρατό για 16 χρόνια από το 1970. Ο Γουάνγκ συμμετείχε σε πολλά επιχειρηματικά εγχειρήματα και από το 2014 έως το 2015 είδε την περιουσία του να διπλασιάζεται. Είναι ιδρυτής του ομίλου Dalian Wanda Group και ο πλουσιότερος άνθρωπος στην Κίνα. Η σύζυγός του, Λιν Νινγκ είναι γνωστή επιτυχημένη επιχειρηματίας και έχουν επίσης έναν γιο που είναι ιδιοκτήτης εταιρείας online παιχνιδιών.

Κένι Ρότζερς και Μαριάν (τέταρτη σύζυγος)

Ο σούπερ σταρ της country, Κένι Ρότζερς παντρεύτηκε πέντε φορές. Η τέταρτη σύζυγός του, Μαριάννα Γκόρντον, είναι μια όμορφη ηθοποιός που εμφανίστηκε στο θρίλερ «Το μωρό της Ρόζμαρι», στο Little Darlings και σε άλλες ταινίες. Ήταν παντρεμένοι για 15 χρόνια και έχουν ένα γιο μαζί, τον Κρίστοφερ Ρότζερς. Σε ένα από τα πιο ακριβά διαζύγια όλων των εποχών, η Μαριάν έλαβε 60 εκατομμύρια δολάρια μετά την έκδοσή του.

Κόμπι και Βανέσα Μπράιαντ

Ο θρύλος του NBA Κόμπι Μπράιαντ ήταν ταλέντο από το γυμνάσιο και παντρεύτηκε τη σύζυγό του όταν εκείνη ήταν 18 ετών. Τον Δεκέμβριο του 2011, η Βανέσα κατέθεσε αίτηση διαζυγίου επικαλούμενη αγεφύρωτες διαφορές και ζήτησε κοινή επιμέλεια των τριών κοριτσιών τους. Στις 11 Ιανουαρίου του 2013 και οι δύο ανακοίνωσαν από τα social media ότι αποσύρουν την αίτηση διαζυγίου.

Φρανσουά-Ανρί Πινό και Σάλμα Χάγιεκ

Ο Φρανσουά Ανρί Πινό είναι Γάλλος επιχειρηματίας που γεννήθηκε στα πλούτη. Είναι ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Kering, που ασχολείται με την πώληση ειδών πολυτελείας. Είναι επίσης ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Groupe Art, στον οποίο ανήκει ο οίκος δημοπρασιών Christies. Είναι παντρεμένος με την ηθοποιό Σάλμα Χάγιεκ από το 2009 και έχουν μία κόρη τη Βαλεντίνα Παλόμα Πινό.

Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν μεγιστάνας στον κλάδο των ακινήτων με παρουσία στη σκηνή του Χόλιγουντ. Οικονομολόγος, επιχειρηματίας, εργολάβος, πρώην τηλεπαρουσιαστής και δισεκατομμυριούχος με περιουσία 3,1 δισ. δολ. είναι γνωστός για τα κατασκευαστικά έργα του, το Trump Tower στη Νέα Υόρκη και το Mar-a-Lago στη Φλόριντα. Είναι επίσης γνωστός για την τηλεοπτική σειρά «The Apprentice». Τώρα είναι Πρόεδρος των ΗΠΑ. Παντρεύτηκε τρίτη φορά το 2005, τη Μελάνια, πρώην μοντέλο με εξώφυλλα στα Sports Illustrated Swimsuit Edition, New York Magazine και Vogue.

Μαρκ Ζούκερμπεργκ και Πρισίλα Τσαν

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ιδρυτής και CEO του Facebook διαθέτει περιουσία ύψους 74 δισ. δολαρίων. Αμερικανός εβραϊκής καταγωγής προγραμματιστής και επιχειρηματίας, δημιούργησε το Facebook μαζί με τους Ντάστιν Μόσκοβιτς, Εντουάρντο Σέβεριν και Κρις Χιούζ, συμφοιτητές του στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.

Παντρεύτηκε τη σύζυγό του Πρισίλα Τσαν το 2012. Η Πρισίλα είναι επίσης απόφοιτη του Χάρβαρντ και εργάζεται ως παιδίατρος. Οι γονείς της είναι πρόσφυγες από την Κίνα, οι οποίοι έφυγαν από το Βιετνάμ. Μιλάει άπταιστα κινεζικά, ισπανικά και αγγλικά. Το νεαρό και πλούσιο ζευγάρι έχει δύο κόρες την Μαξ και την Όγκοστ. Είναι επίσης δραστήριοι φιλάνθρωποι.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ