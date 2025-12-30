Πρίγκιπας Γουίλιαμ: 30 εκατ. δολάρια ο ετήσιος μισθός του για το 2025

Αποκαλύφθηκε ο ετήσιος μισθός του πρίγκιπα Γουίλιαμ για το 2025. Ο Γουίλιαμ έλαβε περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια ως εισόδημα για το δεύτερο έτος του από το κτήμα του Δουκάτου της Κορνουάλης, το οποίο κληρονόμησε όταν ο πατέρας του, βασιλιάς Κάρολος, ανέβηκε στον θρόνο το 2022 κι έγινε βασιλιάς της Βρετανίας.

Σύμφωνα με την Ενοποιημένη Ετήσια Έκθεση του Δουκάτου της Κορνουάλης για το 2025, το πλεόνασμα για το οικονομικό έτος 2024–2025 ανήλθε σε 22,9 εκατομμύρια λίρες (περίπου 30,9 εκατ. δολάρια). Το ποσό αυτό χρησιμοποιείται για τις επίσημες δραστηριότητες του πρίγκιπα Γουίλιαμ, αλλά και για τα φιλανθρωπικά και προσωπικά έξοδα του ίδιου, της Κέιτ Μίντλετον και των τριών παιδιών τους, Τζορτς, Σάρλοτ και Λούις.

Ως ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ δεν λαμβάνει παραδοσιακό μισθό. Αντ’ αυτού, τα ετήσια έξοδά του καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό από το Δουκάτο της Κορνουάλης – μια περιουσία που ιδρύθηκε το 1337 από τον βασιλιά Εδουάρδο Γ’ με σκοπό τη χρηματοδότηση του εκάστοτε διαδόχου του βρετανικού θρόνου. Η τεράστια αυτή περιουσία, αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, εκτείνεται σε περισσότερα από 130.000 στρέμματα σε 23 κομητείες της Αγγλίας και της Ουαλίας και περιλαμβάνει γη, αγροκτήματα, κατοικίες και άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Όταν ο βασιλιάς Κάρολος ανέλαβε τον θρόνο το 2022, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ έγινε ο νέος Δούκας της Κορνουάλης και επικεφαλής του κτήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, καταβάλλει φόρο εισοδήματος για το σύνολο των εσόδων που λαμβάνει από το Δουκάτο, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα λειτουργίας της βασιλικής κατοικίας, αν και τα ακριβή ποσά δεν δημοσιοποιούνται, αναφέρει το People.