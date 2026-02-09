Πρίγκιπας Γουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον για το σκάνδαλο Επστάιν: «Είμαστε βαθιά ανήσυχοι – οι σκέψεις μας στα θύματα»

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον έσπασαν τη σιωπή τους για το σκάνδαλο Επστάιν. Όπως δήλωσαν «οι σκέψεις τους παραμένουν στα θύματα» του παιδόφιλου και του διεθνούς δικτύου του.

Η παρέμβαση του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίνλετον ήρθε την ώρα που ο Γουίλιαμ αναχωρούσε για τη Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης.

Σημειώνεται ότι η δήλωση έγινε μόλις δέκα ημέρες μετά τις σοκαριστικές νέες αποκαλύψεις από τα αρχεία Επστάιν, οι οποίες έφεραν σε δύσκολη θέση τόσο την κυβέρνηση όσο και τη βασιλική οικογένεια λόγω της εμπλοκής του ονόματος του πρώην πρίγκιπα Άντριου, καθώς πληθαίνουν τα στοιχεία για τη στενή φιλία του με τον καταδικασμένο παιδόφιλο που βρέθηκε νεκρός στο κελί του.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Ριάντ, εκπρόσωπος του Παλατιού του Κένσινγκτον ανέφερε: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας έχουν εκφράσει βαθιά ανησυχία για τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις. Οι σκέψεις τους παραμένουν στραμμένες στα θύματα».

Σημειώνεται ότι πολιτικές και θεσμικές δονήσεις προκαλούν στη Βρετανία οι νέες αποκαλύψεις που προκύπτουν από τη δημοσιοποίηση δεκάδων emails και φωτογραφιών για τις σχέσεις κορυφαίων προσώπων του βρετανικού κατεστημένου με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τόσο ο πρώην πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ Πίτερ Μάντελσον όσο και ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου, αλλά και η πρώην σύζυγος του τελευταίου, Σάρα Φέργκιουσον.

Τα έγγραφα δείχνουν ότι ο Άντριου διατηρούσε ενεργή επικοινωνία με τον Επστάιν τουλάχιστον έως το 2010. Σε email εκείνης της χρονιάς, ο Έπστάιν φέρεται να προσκαλεί τον τότε δούκα του Γιορκ σε δείπνο με «μια φίλη» στο Λονδίνο, με τον Άντριου να απαντά θετικά, παρά το γεγονός ότι ο χρηματιστής είχε ήδη δηλώσει ένοχος για την προμήθεια ανηλίκων για πορνεία. Άλλες ανταλλαγές μηνυμάτων καταγράφουν προσκλήσεις για τσάι στο Μπάκιγχαμ και επαφές που εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για το πώς ο Επστάιν διατηρούσε πρόσβαση στην καρδιά της βρετανικής εξουσίας.

Ο Άντριου έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παρανομία, δηλώνοντας ότι «αρνείται κατηγορηματικά» τις κατηγορίες σε βάρος του. Ωστόσο, η κυβέρνηση ζήτησε πλέον και από εκείνον να συνεργαστεί με τις αμερικανικές αρχές.

Ο βασιλιάς Κάρολος έχει ήδη κινηθεί για να αποστασιοποιήσει τη μοναρχία: ο Άντριου στερήθηκε τον τίτλο του πρίγκιπα, απομακρύνθηκε από το Royal Lodge και έχει ουσιαστικά εξαφανιστεί από τη δημόσια ζωή.

Ακόμη πιο εκτενείς είναι οι αναφορές στη Σάρα Φέργκιουσον, η οποία εμφανίζεται σε δεκάδες emails να διατηρεί στενή, σχεδόν συναισθηματική σχέση με τον Επστάιν. Σε μηνύματα του 2009 τον αποκαλεί «τον αδελφό που πάντα ήθελα», ενώ σε άλλο email γράφει: «Είμαι στη διάθεσή σου. Απλώς παντρέψου με».