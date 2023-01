Ο Πρίγκιπας Χάρι έσπασε τα κοντέρ των εταιρειών μετρήσεων τηλεθέασης, καθώς την συνέντευξή του στο δίκτυο ITV χθες (8.1.2023) παρακολούθησαν 4,1 εκατ. τηλεθεατές στη Βρετανία. Η εταιρεία «Barb», μάλιστα ανέφερε ότι η υψηλότερη τηλεθέαση της συνέντευξης έφτασε στα 4,5 εκατ. τηλεθεατές.

Ο Πρίγκιπας Χάρι έδωσε συνέντευξη στον Τομ Μπράντμπι και ήταν ποταμός. «Έσταξε χολή» για τον αδελφό του, Πρίγκιπα Ουίλιαμ την σύζυγό του, Κέιτ Μίντλετον και την βασιλική οικογένεια και είπε ότι δεν δέχτηκαν ποτέ την Μέγκαν Μαρκλ, διότι την θεωρούσαν «μιγά, χωρισμένη Αμερικανίδα ηθοποιό».

Από την άλλη, χαρακτήρισε «κακιά» και «επικίνδυνη γυναίκα» την μητριά του, Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς.

BREAKING: New clips of Prince Harry interview just released by @ITV

👑 Refuses to commit to going to the Coronation of his own father

👑 Says staying silent isn’t going to makes things better

👑 Claims he still believes in the Monarchy

📺 ITV1 9pm Sunday with @tombradby pic.twitter.com/e39zke9gc3