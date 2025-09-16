Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ στο ντοκιμαντέρ για τα 70 χρόνια της Disneyland – Αποκλειστικό μήνυμα και προσωπικές αναμνήσεις

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ έκαναν μία αιφνιδιαστική εμφάνιση σε ένα νέο ντοκιμαντέρ που τιμά τα 70 χρόνια λειτουργίας της Disneyland.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσσεξ, συμμετέχουν μαζί με άλλες γνωστές προσωπικότητες στο τρέιλερ για το αφιέρωμα του τηλεοπτικού δικτύου ABC με τίτλο «The Happiest Story on Earth: 70 Years of Disneyland», το οποίο θα προβληθεί στις ΗΠΑ στις 21 Σεπτεμβρίου. Στο τρέιλερ, ο πρίγκιπας Χάρι αναφέρεται με ενθουσιασμό στο Space Mountain, το οποίο, όπως λέει, ήταν ένα από τα αγαπημένα του παιχνίδια στο πάρκο ενώ η Μέγκαν Μαρκλ προσθέτει χαμογελώντας: «Εξακολουθεί να είναι ένα από τα αγαπημένα σου».

Στο επετειακό ντοκιμαντέρ συμμετέχουν επίσης πολλοί διάσημοι θαυμαστές της Disneyland, όπως ο Νιλ Πάτρικ Χάρις, η Τζέιμι Λι Κέρτις, ο Τζον Φαβρό, ο Πάτρικ Γουόρμπερτον και η Τίφανι Χάντις.

«Το “Disneyland Resort” έχει μαγέψει επισκέπτες όλων των ηλικιών από κοντά και μακριά. Οι θεατές θα ακούσουν αναμνήσεις για τις επισκέψεις των παιδικών τους χρόνων στο πάρκο από μερικούς από τους μεγαλύτερους θαυμαστές της Disney, σχόλια από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Walt Disney Company, Μπομπ Άιγκερ σχετικά με το τι επιφυλάσσει το μέλλον για το Disneyland Resort και ένα αποκλειστικό μήνυμα από τον Πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν, για το τι σημαίνει το πάρκο για τους ίδιους και την οικογένειά τους.

Το ντοκιμαντέρ φωτίζει τη διαχρονική γοητεία του Disneyland Resort, ενός τόπου που, όπως σημειώνεται, «μαγέψει επισκέπτες όλων των ηλικιών από κοντά και μακριά».

Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν προσωπικές αναμνήσεις από τα παιδικά χρόνια διάσημων θαυμαστών της Disney, αλλά και ένα αποκλειστικό μήνυμα από τον Χάρι και τη Μέγκαν, στο οποίο εξηγούν τι σημαίνει για τους ίδιους και την οικογένειά τους το πάρκο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εμφάνιση του Μπομπ Άιγκερ, διευθύνοντος συμβούλου της Walt Disney Company, ο οποίος μιλά για το όραμα και το μέλλον του Disneyland Resort.

Παράλληλα, ο θρυλικός Μπομπ Γκαρ – πρώην στέλεχος της Disney Imagineer και ένας από τους δημιουργούς που εργάστηκαν δίπλα στον ίδιο τον Γουόλτ Ντίσνεϊ – μοιράζεται σπάνιες αναμνήσεις από την ημέρα των εγκαινίων του πάρκου, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της ιστορίας του.

Το «The Happiest Story on Earth» αποτελεί έναν συγκινητικό φόρο τιμής στους αμέτρητους δημιουργούς που συνέβαλαν στη δημιουργία του πιο ευτυχισμένου μέρους στη Γη και υπόσχεται να συγκινήσει μικρούς και μεγάλους.