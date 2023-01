Ο πρίγκιπας Χάρι φαίνεται να ρίχνει γέφυρες, για να τα βρει με τον πατέρα του βασιλιά Κάρολο της Βρετανίας και τον αδελφό του πρίγκιπα Ουίλιαμ, αλλά το βρετανικό παλάτι τα… ακούει όλα αυτά βερεσέ και θεωρεί ότι ο Χάρι τα κάνει όλα αυτά, απλά για να προμοτάρει το νέο του βιβλίο.

Ο δευτερότοκος γιος του βασιλιά Καρόλου, πρίγκιπας Χάρι, που αποτελεί το «μαύρο πρόβατο» της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας, έδωσε δυο συνεντεύξεις σε αμερικανικά δίκτυα που θα προβληθούν τις επόμενες μέρες. Την μια την έδωσε στον Τομ Μπρέιμπντι του ITV και την άλλη στον Άντερσον Κούπερ του CBS. Στα τρέιλερ των συνεντεύξεων που κυκλοφόρησαν χθες (2.1.2023) ο πρίγκιπας Χάρι προσπαθεί να προσεγγίσει ξανά την οικογένειά του λέει ότι θέλει και πάλι πίσω τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο και τον αδελφό του, πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Τα βρετανικά ΜΜΕ, όμως, λένε ότι το Μπάκιγχαμ δεν βλέπει έτσι το όλο θέμα. Η Daily Mail αναφέρει ότι πηγές από το παλάτι λένε ότι ο Χάρι δεν έχει καμία πρόθεση να τα ξαναβρεί με την οικογένειά του και τα κάνει όλα για να προωθήσει το νέο του βιβλίο και να πουλήσει κάνα αντίτυπο παραπάνω μέσα από την δημοσιότητα. Το βιβλίο, που λέγεται «Spare» είναι η αυτοβιογραφία του Χάρι και θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιανουαρίου.

Η βρετανική εφημερίδα αναφέρει ότι το παλάτι λέει για τον Χάρι πως: «δεν είναι αυτός ο τρόπος να φέρεις πίσω τον πατέρα και τον αδερφό σου» και τονίζει πως η βασιλική οικογένεια είναι «εντελώς εξαντλημένη» με τη «ροή παραπληροφόρησης» του Χάρι και της συζύγου του, Μέγκαν Μαρκλ.

Anderson Cooper will interview Prince Harry on 60 Minutes next Sunday, January 8, on CBS. It will be Prince Harry’s first U.S. television interview to discuss his upcoming memoir “Spare.” https://t.co/fF1Sppo62X pic.twitter.com/ylwzxJ6NzV