Πριγκίπισσα Ειρήνη: Μνημόσυνο στη Μαδρίτη από την βασίλισσα Σοφία – Μόνο ένα μέλος των Ντε Γκρες έδωσε το παρών

Το μνημόσυνο έγινε για τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της πριγκίπισσας Ειρήνης, σε ηλικία 83 ετών
Την Τρίτη (24/2/26) έγινε μνημόσυνο για τις 40 ημέρες από τον θάνατο της πριγκίπισσας Ειρήνης. Το μνημόσυνο έγινε στη Μαδρίτη, από την αδελφή, βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας.

Αν και η πριγκίπισσα Ειρήνη αναπαύεται στο Τατόι, μετά το θάνατό της στις 15 Ιανουαρίου 2026, η βασίλισσα Σοφία ήθελε το σημερινό 40μερο μνημόσυνο, να γίνει στη Μαδρίτη. 

Το μνημόσυνο έγινε στον Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό των Αγίων Ανδρέα και Δημητρίου και σε αυτό πήγαν μέλη της οικογένειας. Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, μόνο ένα μέλος της οικογένειας Ντε Γκρες πήγε στο μνημόσυνο για την πριγκίπισσα Ειρήνη. 

Πρόκειται για την κόρη του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Αλεξία Ντε Γκρες, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της Κάρλος Μοράλες Κιντάνα και τα παιδιά της, Κάρλος και Άννα Μαρία Μοράλες.

