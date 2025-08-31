Πριγκίπισσα Νταϊάνα: 28 χρόνια από τον θάνατο της – Πώς το «Ρόδο της Αγγλίας» επισκίασε το βρετανικό στέμμα

Όσο πιο πολύ ο κόσμος την γνώριζε, τόσο περισσότερο την λάτρευε. Όλοι εκτός από τον σύζυγό της. Τα προβλήματα στη σχέση τους αμέτρητα. Η διαφορά ηλικίας τους τεράστια και δημιουργούσε κενά ανάμεσά τους. Η μάχη της πριγκίπισσας Νταϊάνα με την βουλιμία, την κατάθλιψη και όλη τη σκληρότητα που είχαν οι «βασιλικοί νόμοι», την απομάκρυναν όλο και περισσότερο από τους σκοπούς ενός μέλους της βασιλικής οικογένειας. Έφτασε στο σημείο να μην προστατεύει το Στέμμα, να το εκθέτει και να προκαλεί «πονοκέφαλο» στην Βασίλισσα Ελισάβετ. Βέβαια αυτό, όσο περισσότερο το έβλεπε ο βρετανικός λαός, τόσο περισσότερο ταυτιζόταν μαζί της.

Αν και όλοι θεωρούσαν πως αυτός ο γάμος θύμιζε παραμύθι, δεν κράτησε πολύ. Η αγάπη του Καρόλου για την Καμίλα ξεκίνησε να δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στο ζευγάρι.

Η αρχή του τέλους ξεκίνησε κιόλας από την περίοδο του αρραβώνα τους. Σύμφωνα με συνέντευξη που είχε δώσει η πριγκίπισσα Νταϊάνα, κατάλαβε πως η καρδιά του Καρόλου ανήκει στην Καμίλα, όταν τον επισκέφθηκε μία ημέρα στο γραφείο του. Τότε άκουσε κάποιους υπαλλήλους να μιλάνε για ένα βραχιόλι – δώρο, πιστεύοντας πως προοριζόταν για την ίδια. Δεν άργησε η στιγμή να καταλάβει πως αυτό το βραχιόλι θα κοσμούσε το χέρι της αιώνιας αντιπάλου της.

Στην εσωτερική πλευρά του συγκεκριμένου βραχιολιού υπήρχε χαραγμένο το όνομα της ερωμένης του.

28 χρόνια μετά τον θάνατό της, αποκαλύφθηκε και μία άγνωστη ιστορία για το ζεύγος που σημάδεψε το στέμμα της Βρετανίας.

Στα 21α γενέθλια του πρίγκιπα Ανδρέα, η Νταϊάνα πήρε απόφαση να μην προχωρήσει σε αυτόν τον γάμο. Στο πάρτι, ο πρίγκιπας Κάρολος αγνοούσε επιδεικτικά την Νταϊάνα και χόρευε με όλους τους υπόλοιπους.

Τότε η πριγκίπισσα Νταϊάνα εξομολογήθηκε στους γονείς της πως δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτή η σχέση αλλά της άλλαξαν τη γνώμη και εν τέλει ο γάμος έγινε κανονικά.

Η πρώτη φορά που η Νταϊάνα αντιμετώπισε κατά πρόσωπο την Καμίλα

Όπως είναι λογικό, η σχέση της Καμίλα και της Νταϊάνα ήταν εκρηκτική. Και οι 2 πάλευαν για να κατακτήσουν την καρδιά του Καρόλου, με τη μόνη διαφορά πως η Καμίλα ήταν ήδη η εκλεκτή του.

Αν και η Νταϊάνα κέρδιζε θέση στην καρδιά του λαού, δεν κατάφερε το ίδιο με τον Κάρολο. Σε αντίθεση με την Καμίλα που δεν ήταν αγαπητή από τον κόσμο αλλά ήταν το «στέμμα» στο κεφάλι του μέλλοντα βασιλιά.

Η φιλία μεταξύ του Καρόλου και της Καμίλα ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Τότε ανέπτυξαν ερωτική σχέση μέχρι που το 1973 ο Κάρολος έφυγε για το ναυτικό. Εφόσον όμως δεν είχε κάνει πρόταση γάμου, η Καμίλα παντρεύτηκε τον Άντριου Πάρκερ Mπόουλς.

Παρά τον χωρισμό τους, διατήρησαν στενές σχέσεις. Έστελναν συνεχόμενα επιστολές ο ένας στον άλλον και δεν δίσταζαν να κάνουν και τηλεφωνικό έρωτα (σ.σ. κάποια στιγμή διέρρευσαν διάλογοί τους, προκαλώντας σκάνδαλο στη Βρετανία). Ο πρίγκιπας Κάρολος έπαιρνε μαζί του και σχεδόν πάντα την Καμίλα σε κοινωνικές εξόδους, κάνοντας έτσι αναπόφευκτη τη γνωριμία των 2 γυναικών.

Αν και στην αρχή φέρεται πως Νταϊάνα και Καμίλα τα πήγαιναν καλά, πολύ γρήγορα η Lady D κατάλαβε πως η σχέση τους δεν ήταν φιλική αλλά ερωτική. Ο δυναμικός χαρακτήρας της Καμίλα επισκίαζε την ντροπαλή Νταϊάνα, κάτι που την έκανε να νιώθει περισσότερο άβολα.

Η Νταϊάνα είχε φτάσει στην απόγνωση. Σε μία επίσημη δεξίωση στο παλάτι του Μπάκιγχαμ φαίνεται πως πλησίασε την Καμίλα και την αντιμετώπισε κατά πρόσωπο.

«Δεν γεννήθηκα χθες. Ξέρω ότι είσαι η ερωμένη του Καρόλου, γνωρίζω τι γίνεται ανάμεσά σας», φέρεται να της είχε πει.

Από εκεί και πέρα, σε διάφορα βιβλία που βγήκαν μετά τον θάνατο της Νταϊάνα, αναφέρεται πως η Lady D απειλούσε την Καμίλα και την καλούσε νυχτερινές ώρες για να την τρομοκρατήσει. Φήμες λένε πως της έλεγε ότι έχει πληρώσει άνθρωπο για να την σκοτώσει.

Σταδιακά, Καμίλα και Κάρολος ξεκίνησαν να «πατούν» στον χαρακτήρα της Νταϊάνα ώστε να πείσουν τον λαό πως πρέπει να πάρουν διαζύγιο. Ο Κάρολος επέμενε πως η Νταϊάνα είναι αδύναμη και εύθραυστη δημιουργώντας προβλήματα στο παλάτι. Ο μοναδικός σύμμαχος της Νταϊάνα ήταν ο πεθερός της, ο πρίγκιπας Φίλιππος.

Ο Δούκας του Εδιμβούργου έστελνε συχνά επιστολές στην Νταϊάνα λέγοντας πως δεν μπορεί να πιστέψει ότι υπάρχει άνδρας που θα την παρατούσε για την Καμίλα.

«Δεν εγκρίνουμε το να έχετε εραστές. Ο Κάρολος είναι ανόητος που ρισκάρει τα πάντα για την Καμίλα», φέρεται να της έγραψε ο πρίγκιπας Φίλιππος.