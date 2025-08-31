Πριγκίπισσα Νταϊάνα: 28 χρόνια από τον θάνατο της – Πώς το «Ρόδο της Αγγλίας» επισκίασε το βρετανικό στέμμα

31 Αυγούστου 1997. Μία ημέρα που κατάφερε να «παγώσει» το αίμα όλου του κόσμου… Από τη Μεγάλη Βρετανία μέχρι τις ΗΠΑ και τη Νέα Ζηλανδία. Δεν μιλάμε για κάποιο τρομοκρατικό χτύπημα, για την έναρξη ενός πολέμου, για έναν απειλητικό ιό που «κλείδωσε» τους πολίτες στο σπίτι τους όπως ο κορωνοϊός. Τα ξημερώματα εκείνης της ημέρας πέθανε με τραγικό τρόπο η πριγκίπισσα του λαού: η πριγκίπισσα Νταϊάνα. Κανείς δεν το περίμενε, κανείς δεν το φανταζόταν, μερόνυχτα ολόκληρα έκλαιγε ο κόσμος για τον χαμό της, λες και άνηκε στην δική του οικογένεια.
Αυτή η γυναίκα κατάφερε με τον δικό της τρόπο να κάνει την μοναρχία πιο προσιτή. Κατάφερε να γίνει αγαπητή από σε όλον τον κόσμο χάρη στην αυθεντικότητα και την αμεσότητά της. Μέχρι και τη στιγμή πριν μπει στη βασιλική οικογένεια της Βρετανίας, οι πρίγκιπες και οι βασιλιάδες ήταν απρόσιτοι. Όταν όμως ο (τότε) πρίγκιπας Κάρολος αποφάσισε να παντρευτεί την νεαρή Νταϊάνα Σπένσερ, όλα αυτά άλλαξαν. Η πριγκίπισσα Νταϊάνα κατάφερε να γεμίσει με αγάπη τις καρδιές των ακόλουθών της αλλά και να τραντάξει την μοναρχία, με τρόπο που οριακά δεν την οδήγησε στην κατάρρευση.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Τα ξημερώματα της 31ης Αυγούστου 1997, ο κόσμος ήρθε αντιμέτωπος με την είδηση που θύμιζε περισσότερο εφιάλτη. Η «πριγκίπισσα του λαού» είχε μόλις σκοτωθεί σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι, γεγονός που προκάλεσε παγκόσμιο σοκ.
Στο ίδιο αυτοκίνητο και ο επιχειρηματίας Ντόντι Αλ Φαγέντ. Σήμερα, 28 χρόνια μετά τον θάνατό της, το όνομά της συνεχίζει να δημιουργεί συγκίνηση, δέος αλλά και συζητήσεις γύρω από τον ρόλο της στη μοναρχία, τα ΜΜΕ και την κοινωνία.
Η ιστορία της πριγκίπισσας Νταϊάνα δεν συνοψίζεται μόνο στην τραγική της κατάληξη αλλά στη διαδρομή της, γεμάτη από σκιές και φως που σημάδεψε την μοναρχία με τρόπο που ακόμα και σήμερα την επηρεάζει. Πόσοι άλλωστε δεν έχουν σκεφθεί πως παράδειγμά της ακολουθεί ο γιος της Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ;
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο θάνατός της προκάλεσε πάμπολες θεωρίες συνωμοσίας. Πολλά ακούστηκαν μετά το τροχαίο στην Ποντ Ντ’ Αλμά στο Παρίσι. Η θρυλική πλέον συνέντευξη στο BBC το 1995 όπου είπε τη διάσημη ατάκα «σε αυτόν τον γάμο ήμασταν τρεις», η επιμονή να πάρει διαζύγιο από τον Κάρολο, η ασυμβίβαστη συμπεριφορά της, την έφεραν πολλές φορές “απέναντι” στο Παλάτι. Στις θεωρίες συνωμοσίας “βοήθησε” και ο πατέρας του Ντόντι αλ Φαγέντ, ο επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης των Harrods, Μοχάμεντ αλ Φαγεντ. Εκείνος υποστήριξε κάποια στιγμή πως το τροχαίο που σκότωσε η Lady και τον γιο του, ήταν μια συνωμοσία της MI6 (βρετανικές μυστικές υπηρεσίες) που λειτουργούσαν κατ’ εντολή της βασιλικής οικογένειας…