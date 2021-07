Ανήμερα στα γενέθλια της Πριγκίπισσας Νταϊάνας, τα δυο παιδιά της οι Πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι έβαλαν στην άκρη τις διαφορές τους και έκαναν τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος που δημιουργήθηκε προς τιμήν της.

Αν ζούσε σήμερα θα έκλεινε τα 60 της χρόνια και ακόμα και τώρα 24 χρόνια μετά τον θάνατό της εκατοντάδες ήταν αυτοί που συγκεντρώθηκαν έξω από το Παλάτι του Κένσινγκτον για να τιμήσουν την μνήμη της.

Δίπλα – δίπλα τα δυο αδέρφια έδειχναν συγκινημένοι αποκαλύπτοντας το γλυπτό του Ian Rank-Broadley στο αγαπημένο της Sunken Garden.

Πριν την εκδήλωση τα δυο αδέρφια είχαν πιάσει κουβέντα στον κήπο με 4.000 από τα πιο αγαπημένα λουλούδια και φυτά της Πριγκίπισσας.

