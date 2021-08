Φωτογραφίες από την «επανένωση» με την οικογένεια της δημοσίευσε στα social media η πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό. Ο πρίγκιπας Αλβέρτος μαζί με τα δίδυμα παιδιά τους – Ζακ και Γκαμπριέλα – επισκέφθηκαν την 43χρονη πρώην πρωταθλήτρια κολύμβησης, η οποία τους τελευταίους μήνες φέρεται να έχει βρει καταφύγιο στην γενέτειρά της στη Νότια Αφρική.

Η πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό είναι «εξαφανισμένη» από κάθε δημόσια εκδήλωση στο πλούσιο πριγκιπάτο από τον περασμένο Μάρτιο. Η πρώην πρωταθλήτρια κολύμβησης ταξίδεψε στη χώρα της για να παραστεί στην κηδεία του βασιλιά των Ζουλού Γκούντγουιλ Ζουελιτίνι, όμως, έκτοτε, δεν επέστρεψε στο Μονακό με τις φήμες να κάνουν λόγο για επικείμενο χωρισμό από τον πρίγκιπα Αλβέρτο.

Η 43χρονη πριγκίπισσα με δηλώσεις της σε ραδιοφωνικό σταθμό του Γιοχάνεσμπουργκ είχε αναφέρει πως ένα πρόβλημα υγείας ωτορινολαρυγγολογικής φύσεως την κρατά μακριά από τον σύζυγό της και τα παιδιά της, καθώς οι γιατροί της απαγόρευσαν τα αεροπορικά ταξίδια μέχρι και τον Οκτώβριο. Στις 13 Αυγούστου ανακοινώθηκε από το πριγκιπάτο του Μονακό ότι η πριγκίπισσα Σαρλίν υποβλήθηκε με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση και ότι θα την επισκεφθεί ο πρίγκιπας Αλβέρτος μαζί με τα παιδιά τους στη Νότια Αφρική.

Την Τετάρτη (25/8) λοιπόν η πριγκίπισσα Σαρλίν ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες αγκαλιά με τον πρίγκιπα Αλβέρτο και τα παιδιά τους. «Είμαι ευτυχισμένη να έχω την οικογένειά μου και πάλι μαζί μου», έγραψε στην ανάρτησή της.

Αναλυτές κινησιολογίας, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail, επισημαίνουν ότι η πριγκίπισσα Σαρλίν είναι ιδιαίτερα αμήχανη όταν αγκαλιάζει τον πρίγκιπα Αλβέρτο. «Δεν υπάρχουν σημάδια σύνδεσης ανάμεσα τους, είναι εμφανές το βλέμμα της αμηχανίας της» σημειώνουν.

Princess Charlene of Monaco showed ‘no emotional bond’ with Prince Albert as they were reunited https://t.co/u8CIdjOYmQ