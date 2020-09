Να βάλει τέλος στη ζωή του απείλησε ο πρώην διευθυντής της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Μπραντ Παρσκέιλ νοσηλεύεται σε νοσοκομείο όπως επιβάλει ο νόμος στις ΗΠΑ.

Ο Μπραντ Παρσκέιλ αντικαταστάθηκε τον Ιούλιο, τέσσερις μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, «πληρώνοντας» ότι ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν σε πτώση στις δημοσκοπήσεις αλλά και το φιάσκο της συγκέντρωσης στην Τούλσα.

Ήταν η σύζυγος του Μπραντ Παρσκέιλ εκείνη που ειδοποίησε την αστυνομία. Το ζευγάρι μένει στο Φορτ Λόντερντεϊλ στη Φλόριντα. Η κλήση που έγινε στην αστυνομία ανέφερε πως «ένας ένοπλος επιχειρούσε να αυτοκτονήσει», δήλωσε στο CNN η αστυνομικός Ντιάνα Γκρίνλο.

Ο άνδρας στη συνέχεια αναγνωρίστηκε ως ο Μπραντ Παρσκέιλ από τους αστυνομικούς, οι οποίοι διευκρίνισαν πως το τηλεφώνημα είχε γίνει από τη σύζυγό του, η οποία δήλωσε πως ο Παρκσέιλ ήταν «οπλισμένος, πως είχε πρόσβαση σε πολλά πυροβόλα όπλα στο σπίτι τους και πως απειλούσε να κάνει κακό στον εαυτό του», πρόσθεσε η Γκρίνλο.

Ο πρώην διευθυντής της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ παραδόθηκε γρήγορα στους αστυνομικούς. Στη Φλόριντα, ο νόμος επιτρέπει την προσωρινή κράτηση ανθρώπων που πάσχουν από ψυχική νόσο.

Ο Παρσκέιλ είχε απαλλαγεί από τα καθήκοντά του μετά την μια προεκλογική συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ στην Τούλσα της Οκλαχόμα, η οποία είχε επικριθεί τόσο για την πολύ χαμηλή συμμετοχή σ’ αυτήν όσο και για την ομιλία του προέδρου που δεν είχε… ειρμό.

Παρέμεινε ωστόσο ένα σημαντικό μέλος της ομάδας της προεκλογικής εκστρατείας.

«Ο Μπραντ Παρσκέιλ είναι ένα μέλος της οικογένειάς μας και τον αγαπάμε όλοι. Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τον ίδιο και την οικογένειά του με όλα τα μέσα», δήλωσε ο διευθυντής επικοινωνίας της εκστρατείας του Τραμπ, ο Τιμ Μέρτογκ, στην εφημερίδα South Florida Sun Sentinel.

«Οι αηδιαστικές προσωπικές επιθέσεις των Δημοκρατικών και των δυσαρεστημένων RINOs (σ.σ. Republicans in name only, Ρεπουμπλικάνοι μόνο κατ’ όνομα) προχώρησαν υπερβολικά μακριά και θα έπρεπε να ντρέπονται γι’ αυτό που έκαναν σ’ αυτόν τον άνθρωπο και την οικογένειά του», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ