Προκλητική απάντηση Ερντογάν στην τριμερή Ισραήλ – Ελλάδας – Κύπρου: «Δεν θα παραβιαστούν τα δικαιώματά μας σε Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειο»

Στρέφοντας τα βέλη του για ακόμη μια φορά κατά της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν άφησε αναπάντητο το «μήνυμα» που του έστειλε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

«Ας γνωρίζουν όλοι ότι εμείς, όπως ήμασταν χθες, είμαστε σήμερα στο πλευρό της ειρήνης και της ηρεμίας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ανεχθούμε την αδικία ή θα παραμείνουμε σιωπηλοί μπροστά στην καταπίεση», είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος φάνηκε ότι ενοχλήθηκε από τα όσα συνέβησαν στην τριμερή Ελλάδας – Κύπρου και Ισραήλ.

«Το δηλώνω πολύ ξεκάθαρα και κατηγορηματικά. Είτε στην Ανατολική Μεσόγειο είτε στο Αιγαίο είτε οπουδήποτε αλλού, ούτε θα σφετεριστούμε τα δικαιώματα κανενός ούτε θα επιτρέψουμε να σφετεριστούν τα δικαιώματά μας. Δεν θα επιτρέψουμε να παραβιαστούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων», πρόσθεσε μιλώντας στη Διευρυμένη Συνάντηση των επικεφαλής των περιφερειών του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP).

Απαντώντας μάλιστα συγκεκριμένα στον Νετανιάχου – χωρίς ωστόσο να τον κατονομάζει – και σε όσα δήλωσε στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Χριστοδουλίδη πριν λίγες ημέρες, ο Τούρκος πρόεδρος είπε:

«Μπορούν να γίνουν συμφωνίες, να τεθούν υπογραφές και να δοθούν διάφορα μηνύματα μέσω προκαθορισμένων ερωτήσεων. Τίποτα από αυτά δεν μας δεσμεύει ούτε αλλάζει την πολιτική μας. Το θράσος όσων έχουν στα χέρια τους το αίμα περισσότερων από 70.000 Παλαιστινίων αδελφών και αδελφών μας δεν διαφέρει από τον ήχο άδειων κρότων στα μάτια μας».

«Δεν έχουμε πέσει θύματα των παιχνιδιών τους, δεν έχουμε υποκύψει σε προκλήσεις και δεν θα πέσουμε θύματα. Ως Τουρκία, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των διμερών μας συμφωνιών, θα συνεχίσουμε να ενεργούμε με αξιοπρέπεια, σύνεση, κοινή λογική και ψυχραιμία, με τρόπο που να ταιριάζει στις ιστορικές μας εμπειρίες και στις βαθιά ριζωμένες παραδόσεις μας», πρόσθεσε ο Ερντογάν.

Στη συνέχεια, επανέλαβε ότι η Τουρκία δεν θα αφήσει ποτέ την Γάζα μόνη της, ενώ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, μετά τη συντριβή του αεροσκάφους του χθες κοντά στην Άγκυρα, όπου πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη, μαζί με πενταμελή αντιπροσωπεία.

