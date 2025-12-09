Προκλητικός ο Πούτιν: «Το Ντονμπάς ανήκει ιστορικά στη Ρωσία»

Αδιάλλακτος εμφανίστηκε για ακόμη μια φορά ο Βλαντιμίρ Πούτιν, επαναλαμβάνοντας το αφήγημα της Ρωσίας για τα «ιστορικά εδάφη» του Ντονμπάς που βρίσκονται στην Ουκρανία.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν τόνισε πως η Ρωσία θα ολοκληρώσει την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία και θα επιτύχει όλους τους στόχους της, υποστηρίζοντας ότι το Ντονμπάς και τα κατεχόμενα εδάφη «ήταν πάντα ρωσικά».

Ειδικότερα μιλώντας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Βλαντιμίρ Πούτιν υποστήριξε ότι «το Ντονμπάς είναι ρωσική επικράτεια, αυτό είναι ιστορικό γεγονός».

Παράλληλα ισχυρίστηκε πως τα ουκρανικά εδάφη που έχει καταλάβει η Μόσχα «ήταν πάντα μέρος της Ρωσίας».