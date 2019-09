Η οικογένεια του Πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ εμφανίστηκε σύσσωμη σήμερα το πρωί με την Σαρλότ να κάνει τις αγαπημένες της γκριμάτσες και τον αδερφό της Πρίγκιπα Τζορτζ να είναι χαλαρός και άνετος αφού είναι πλέον παλιός στα κόλπα… Η διευθύντρια του σχολείου τους υποδέχθηκε και αφού χαιρέτισε τη νέα μαθήτρια που έκλεισε τα 4 της χρόνια στις 2 Μαΐου την συνόδευσε στο σχολείο. Η μικρή πριγκίπισσα θα αποκαλείται από τους συμμαθητές της και το προσωπικό του σχολείου ως Charlotte Cambridge.

Princess Charlotte arrives for her first day of school at Thomas’s Battersea, joining her older brother Prince George. ✏️📚🏫 pic.twitter.com/8l63WEjzcw

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) September 5, 2019