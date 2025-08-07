Πρόταση Τραμπ στον Πούτιν για εκεχειρία στην Ουκρανία, αποκαλύπτει το Onet – Τα κυριότερα σημεία της

Τα βασικότερα σημεία μιας πιθανής συμφωνίας για εκεχειρία στην Ουκρανία, την οποία φαίνεται να παρέδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Βλαντίμιρ Πούτιν, αποκαλύπτει ο πολωνικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Onet επικαλούμενος πηγές πληροφόρησης που έχουν γνώση του θέματος.

Ειδικότερα, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ φαίνεται πως έδωσε τον Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά την διάρκεια της χθεσινής (06.08.2025) συνάντησής τους στο Κρεμλίνο, μια πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Όπως εκτιμά το Onet, εάν ο Πούτιν απορρίψει την συγκεκριμένη πρόταση, τότε ακόμη και οι πιο φιλικοί στη Μόσχα πολιτικοί θα πρέπει να χάσουν οποιαδήποτε ψευδαίσθηση διατηρούν σχετικά με τη δυνατότητα σύναψης συμβιβαστικής συμφωνίας.

Πάντα κατά το Onet, οι αμερικανικές προτάσεις περιλαμβάνουν:

εκεχειρία στην Ουκρανία, όχι μόνιμη ειρήνη,

de facto αναγνώριση των ρωσικών εδαφικών κερδών (με αναβολή αυτού του ζητήματος για 49 ή 99 χρόνια),

απόσυρση των περισσότερων κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Ρωσία και

μακροπρόθεσμα, επιστροφή στην ενεργειακή συνεργασία, δηλαδή εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου και πετρελαίου στις χώρες της Δύσης, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ταυτόχρονα, το σχέδιο δεν εγγυάται ότι το ΝΑΤΟ δεν θα επεκταθεί, κάτι που πάγια απαιτούν οι Ρώσοι. Η Μόσχα δεν έχει επίσης λάβει καμία υπόσχεση ότι θα τερματιστεί η στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία. Ωστόσο, το τελευταίο σημείο υποτίθεται ότι γίνεται αποδεκτό από τους Ρώσους.

Αυτό που δεν είναι σαφές είναι εάν η Ρωσία θα αποδεχθεί την εν λόγω προσφορά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Onet, μόλις πριν από λίγες ημέρες οι πιθανότητες για αυτό φαινόταν να είναι μεγαλύτερες από ό, τι σήμερα.

Παραδόξως, αυτό αποδείχθηκε επίσης από την αυξανόμενη ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβαίων πυρηνικών απειλών.

Εάν επιτευχθεί η συμφωνία, ο Τραμπ θα κάνει πολύ σημαντικές παραχωρήσεις στη Ρωσία και ο Πούτιν θα συμφωνήσει να σταματήσει τον πόλεμο χωρίς να έχει επιτύχει τους διακηρυγμένους στόχους του, προσθέτει το πολωνικό ειδησεογραφικό site.

