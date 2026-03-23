Πρώτη δημόσια εμφάνιση του Άντριου μετά τη σύλληψή του – Φωτογραφία ντοκουμέντο

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου εμφανίστηκε δημόσια για πρώτη φορά έπειτα από εβδομάδες, μετά τη σύλληψή του στις 19 Φεβρουαρίου 2026, ανήμερα των 66ων γενεθλίων του.

Το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, ο Άντριου εθεάθη να κάνει βόλτα τους σκύλους του στο Σάντριγχαμ, συνοδευόμενος από έναν σωματοφύλακα.

Είναι η πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά τη σύλληψή του, σε σχέση με έρευνα της αστυνομίας για υπόθεση όπου φέρεται ότι μοιράστηκε εμπιστευτικές πληροφορίες από τον ρόλο του ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου, με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Επστάιν.

Ο Άντριου αφέθηκε ελεύθερος την ίδια μέρα, αφού πέρασε περίπου 11 ώρες υπό κράτηση με την φωτογραφία του στο πίσω μέρος του καθίσματος ενώ φεύγει από το αστυνομικό τμήμα να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Η δημόσια εμφάνιση του Άντριου έγινε στο Wood Farm, κοντά στο χωριό Wolferton.

Από τότε που μετακόμισε στο Wood Farm πριν από περίπου επτά εβδομάδες, οι σκύλοι του αποτελούν τη μοναδική του συντροφιά, καθώς διαμένει με περιορισμένο προσωπικό μέχρι να ολοκληρωθούν οι ανακαινίσεις στο Marsh Farm, όπου αναμένεται να μετακομίσει τον επόμενο μήνα.

Την ίδια ώρα εντείνονται οι πιέσεις προς τον βασιλιά Κάρολο για την αφαίρεση των βασιλικών τίτλων από τις πριγκίπισσες Ευγενία και Βεατρίκη, τις δύο κόρες του πρώην πρίγκιπα Άντριου.

Η συζήτηση για αφαίρεση τίτλων επανέρχεται λόγω των μακροχρόνιων συνδέσεων του Άντριου και της Σάρας Φέργκιουσον με τον καταδικασμένο Τζέφρι Επστάιν, οι οποίες κρατούν τις κόρες «δεμένες με όλο το σκάνδαλο».