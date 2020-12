Πρωτοχρονιά με τον Ζαν Μισέλ Ζαρ στη Νοτρ Νταμ με μια φαντασμαγορική συναυλία

Ο Ζαν Μισέλ Ζαρ μπορεί να έχει κλείσει πλέον τα 72 αλλά ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής θα κάνει ποδαρικό στην Γαλλία μέσα από τη Νοτρ Νταμ με ακόμα μια συναυλία που θα γραφτεί στην ιστορία.

Ο Ζαν Μισέλ Ζαρ είναι παρών σε κάθε μεγάλο γεγονός. Έδωσε την πρώτη μεγάλη υπαίθρια συναυλία του με ένα εκατομμύριο θεατές στην Place de la Concorde στη γαλλική εθνική επέτειο, στις 14 Ιουλίου του 1979. Μάλιστα, μπήκε στο βιβλίο Γκίνες. Επίσης υποδέχθηκε τη νέα χιλιετία με ένα μεγαλειώδες υπερθέαμα μουσικής και εικόνας στις πυραμίδες της Γκίζας.

Έτσι, στη φετινή ιδιαίτερη Πρωτοχρονιά εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού ο Ζαν Μισέλ Ζαρ υπόσχεται να δώσει μια ακόμη ξεχωριστή παράσταση. Αυτή τη φορά στην Παναγία των Παρισίων.

Aκτίνες λέιζερ θα φωτίζουν δεξιά κι αριστερά τον ύψους 35 μέτρων κύριο ναό της Notre-Dame. Ένα παιχνίδι χρωμάτων και φωτός με τα μεσαιωνικά βιτρό θα θυμίζει την επιβλητική εικόνα της Παναγίας των Παρισίων πριν από την καταστροφική πυρκαγιά στις 16 Απριλίου του 2019. Η Παναγία των Παρισίων αποτελεί σύμβολο του χριστιανισμού και από το 1991 συγκαταλέγεται στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Aκριβώς στη μέση, στο ιερό του καθεδρικού ναού, θα εμφανιστεί ψηφιακά η φιγούρα του Ζαν Μισέλ Ζαρ, ο οποίος θα παίζει κομμάτια από τους θρυλικούς δίσκους Εlectronica, Oxyzène και Equinoxe.

Μήνυμα ελπίδας

Ο τίτλος της 45λεπτης συναυλίας του Ζαν Μισέλ Ζαρ είναι «Welcome to the Other Side» (Καλώς ήλθατε στην άλλη πλευρά) και θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον Δήμο Παρισίων και την UNESCO, πρέσβης καλής θελήσεως της οποίας είναι ο Ζαν Μισέλ Ζαρ από το 1993. Με αυτή τη συμβολική συναυλία ο 72χρονος πλέον μουσικός θέλει να μεταφέρει το δικό του μήνυμα εν καιρώ πανδημίας. «Στις δύσκολες στιγμές που ζούμε η συναυλία αυτή θα είναι ένα μήνυμα ελπίδας και ένα αφιέρωμα στην Παναγία των Παρισίων, η οποία μοιάζει το ίδιο αδύναμη με εμάς», ανέφερε σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Ο Ζαν Μισέλ Ζαρ θα παίζει ζωντανά τη μουσική του από τις 23.25 ώρα Γαλλίας σε ένα στούντιο που δεν απέχει πολύ από την Παναγία των Παρισίων. Ταυτόχρονα στο κέντρο του ναού θα εμφανίζεται το ψηφιακό του ολόγραμμα. Μια μεγάλη τεχνική πρόκληση για τους σχεδόν 100 ανθρώπους που εργάζονται για την προετοιμασία του υπερθεάματος. Η παράσταση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω Facebook και Youtube, μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Παρισίων και της εφαρογής VRChat αλλά και από τα τηλεοπτικά δίκτυα France Inter και ΒFMTV.

πηγή: DW