Πτήση Flydubai προς Τελ Αβίβ: Δύο τα σενάρια για το θρίλερ – Μαχαίρωσε ο ένας πιλότος τον άλλον ή προσπάθησε να ρίξει το αεροπλάνο

Δύο είναι τα βασικά σενάρια που εξετάζονται για το πρωτοφανές περιστατικό στην πτήση FZ1073 της Flydubai, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ με περίπου 180 επιβάτες. Η κατάσταση προκάλεσε συναγερμό στις ισραηλινές αρχές, καθώς αρχικά υπήρξαν φόβοι ακόμη και για αεροπειρατεία. Η πτήση εξέπεμψε σήμα κινδύνου και τελικά προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας.

False alarm ήταν τελικά ο συναγερμός για αεροπειρατεία στην πτήση της Flydubai. Το πρώτο σενάριο αφορά έναν βίαιο καβγά μεταξύ των δύο πιλότων, κατά τη διάρκεια του οποίου εξετάζεται το ενδεχόμενο να σημειώθηκε επίθεση με μαχαίρι μέσα στο πιλοτήριο. Οι δύο πιλότοι φέρεται να είναι Ρώσος ο κυβερνήτης και Ουκρανός ο συγκυβερνήτης.

Το δεύτερο και ακόμη πιο σοβαρό σενάριο που εξετάζεται είναι ο ένας από τους δύο πιλότους να επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο, με τον συγκυβερνήτη και επιβάτες να παρεμβαίνουν και να τον εμποδίζουν.

Israel-bound Flydubai flight diverted to Saudi Arabia https://t.co/KK3vyw0NNK — Reuters (@Reuters) September 30, 2026

«Ακούσαμε κραυγές από το πιλοτήριο, ένας άνδρας έβγαλε μαχαίρι»

Όπως μεταδίδει ο ιστότοπος Times of Israel επικαλούμενος μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες εβραϊκών μέσων ενημέρωσης που βασίζονται στις μαρτυρίες επιβατών του αεροπλάνου, φαίνεται ότι ένας από τους πιλότους προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος και τον σταμάτησε ο δεύτερος με τη βοήθεια επιβατών.

Επιβάτης της πτήσης περιέγραψε την κατάσταση λέγοντας: «Ή θα συντριβόμασταν ή θα μας σκότωναν. Ήταν σαν τρομοκρατική επίθεση στον αέρα».

WATCH: Terrifying footage of the incident, recorded from a passenger window aboard the aircraft flydubai.



– Yedioth Ahronot News. https://t.co/Y4Fp7vUirI pic.twitter.com/ySOKQzuz3l — Open Source Intel (@Osint613) September 30, 2026

Η Γιασμίν Αμπού Κασίς, η κόρη της οποίας, η Μίριαμ, επέβαινε στο αεροπλάνο, δήλωσε στο Reuters ότι η κόρη της την ενημέρωσε ότι άκουσε κραυγές από το πιλοτήριο και ένας άνδρας έβγαλε μαχαίρι, ακινητοποίησε τον πιλότο στο έδαφος και υπήρχαν αίματα παντού.

First images from @flydubai flight: one of the passengers with blood on his shirt https://t.co/zfJ4UsDeaO pic.twitter.com/XDLzuz0DbE — Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 30, 2026

Η πτήση της FZ1073 της Flydubai που αναχώρησε από το Ντουμπάι κατευθύνθηκε προς τη Σαουδική Αραβία μέσω του εναέριου χώρου της Ιορδανίας, αφού εξέπεμψε γενικό σήμα κινδύνου. Αρκετά λεπτά αργότερα εξέπεμψε σήμα κινδύνου που υποδεικνύει πιθανή παράνομη παρέμβαση, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.

Το Boeing 737 εξέπεμπε εκ νέου γενικό σήμα κινδύνου προτού προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Ταμπούκ στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία, επεσήμανε ο ιστότοπος.

Σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, το περιστατικό δεν φαίνεται να συνδέεται με αεροπειρατεία.

Η Flydubai δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει το συμβάν.

Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο αν ένας από τους δύο πιλότους εξέπεμψε εκούσια το σήμα κινδύνου.

Ισραηλινός αξιωματούχος, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε στο Reuters ότι οι πιλότοι εξέπεμψαν τα σήματα κινδύνου αφού πιάστηκαν στα χέρια.

Τρεις Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας είχαν δηλώσει νωρίτερα ότι ο Νετανιάχου πραγματοποίησε διαβουλεύσεις σχετικά με την πτήση. Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ, προέβη επίσης σε «αξιολόγηση της κατάστασης» με τον επικεφαλής της Πολεμικής Αεροπορίας και άλλους στρατιωτικούς αξιωματούχους, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Στο μεταξύ η Flydubai θα στείλει άλλο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Ταμπρούκ για να παραλάβει τους επιβάτες του Boeing 737 και να τους μεταφέρει στο Ισραήλ.

Απογειώθηκαν ισραηλινά μαχητικά – Έκτακτη σύσκεψη Νετανιάχου

Μετά την ενεργοποίηση των σημάτων κινδύνου, οι ισραηλινές αρχές τέθηκαν σε συναγερμό. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς συγκάλεσαν έκτακτη σύσκεψη ασφαλείας, ενώ πραγματοποιήθηκαν εκτιμήσεις κατάστασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου πραγματοποίησε αξιολόγηση της κατάστασης με τη συμμετοχή του διοικητή της Πολεμικής Αεροπορίας, του επικεφαλής των στρατιωτικών πληροφοριών και άλλων ανώτατων αξιωματικών.

Η πρωθυπουργική υπηρεσία ανέφερε ότι «το περιστατικό βρίσκεται υπό έλεγχο» και ότι όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις εργάζονται για την ασφαλή επιστροφή των Ισραηλινών επιβατών.